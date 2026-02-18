Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana

Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
18 de Febrero de 2026 | 07:26

El tiempo se presenta inestable este miércoles en La Plata, con nubosidad variable y una jornada marcada por el calor y la humedad. La temperatura mínima se ubica en torno a los 22°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 32°C durante la tarde.

Según el pronóstico, no se descartan chaparrones aislados hacia el final del día y la noche, en un contexto de condiciones cambiantes que podrían generar períodos de sol intercalados con mayor cobertura nubosa.

Para el jueves, en tanto, se espera un descenso leve de la temperatura, con registros que irán de los 20°C a los 28°C.

La nubosidad continuará siendo variable y existe probabilidad de chaparrones durante la madrugada, mejorando gradualmente con el correr de las horas.

