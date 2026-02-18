El tiempo se presenta inestable este miércoles en La Plata, con nubosidad variable y una jornada marcada por el calor y la humedad. La temperatura mínima se ubica en torno a los 22°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 32°C durante la tarde.

Según el pronóstico, no se descartan chaparrones aislados hacia el final del día y la noche, en un contexto de condiciones cambiantes que podrían generar períodos de sol intercalados con mayor cobertura nubosa.

Para el jueves, en tanto, se espera un descenso leve de la temperatura, con registros que irán de los 20°C a los 28°C.

La nubosidad continuará siendo variable y existe probabilidad de chaparrones durante la madrugada, mejorando gradualmente con el correr de las horas.