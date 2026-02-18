Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: 920 empleados despedidos, en crisis por las importaciones y el cierre tras 80 años
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
Desde febrero de 2026 rigen los cambios y actualizaciones en el nuevo diseño del pasaporte argentino, documento clave para viajar al extranjero. Las modificaciones buscan reducir los riesgos de fraude, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema, en línea con los estándares internacionales.
Entre las principales incorporaciones, el nuevo diseño suma una hoja de policarbonato personalizada con tecnología de grabado láser para los datos identificatorios, un total de 34 páginas y nuevas medidas de seguridad.
Tras la actualización del formato del pasaporte argentino, no es necesario renovar el documento si se cuenta con el formato anterior, ya que sigue siendo válido hasta su fecha de vencimiento. En cambio, sí deben realizar la renovación quienes tengan el pasaporte próximo a vencer.
Cabe recordar que en personas mayores de 18 años, el pasaporte tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión. Deberán prestar atención los que lo sacaron en 2016. Pero en menores de 18 años, la vigencia es de 5 años desde su emisión. En este caso, los de 2021 tendrán que tramitar un ejemplar nuevo.
Para renovar o tramitar un nuevo pasaporte, los requisitos varían según la edad y la situación de la persona solicitante. En el caso de mayores de 18 años, se debe presentar el DNI tarjeta vigente y, si se cuenta con uno, el pasaporte anterior.
Las personas con discapacidad deben presentar la siguiente documentación:
- Testimonio judicial de la designación de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela; o en su defecto, la autorización judicial correspondiente (cuando el/los acompañante/s se presente/n con la persona que realiza el trámite).
- DNI de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela, o de la persona autorizada judicialmente.
- Consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad parental, la tutela o la curatela con la indicación de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo. En caso contrario, debe suplir su falta con autorización judicial.
- Los menores de 18 años deben concurrir al turno acompañados por su padre, madre o representante legal, y llevar su DNI vigente. Si el trámite se realiza sin la presencia de los padres, se necesita un permiso con certificación de la autoridad de un escribano o un juez. En el caso de menores emancipados, se debe presentar el testimonio judicial suscripto por el funcionario competente, según lo establecen las leyes vigentes.
Estos son los pasos para obtener el nuevo pasaporte:
- Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domicilio o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.
- Presentate en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago.
- Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID.
- Cuando el correo vaya a tu domicilio, lo podés recibir vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.
