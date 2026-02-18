Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Aclaración

Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri

Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
18 de Febrero de 2026 | 07:55

Escuchar esta nota

Guillermina Valdés aclaró qué tipo de contacto tuvo con Mauricio Macri luego de que su nombre apareciera en una supuesta "lista de famosas".

Así, en medio de las versiones que circularon tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, distintos nombres del espectáculo comenzaron a aparecer vinculados al expresidente.

Después de que los rumores sobre un supuesto romance con Juana Viale fueran desmentidos, ahora surgió otra especulación que involucró a Guillermina Valdés.

Frente a ese escenario, la actriz decidió aclarar cuál fue su verdadero vínculo con el exmandatario.

La versión aseguraba que Macri tendría "una lista de famosas" con las que intentaría concretar al menos una cita y que "Guillermina Valdés está primera".

Allí, la empresaria y ex pareja de Marcelo Tinelli confirmó que existió un intercambio, aunque le quitó cualquier connotación romántica: "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas". reveló Guillermina sobre su vínculo con Mauricio Macri.

De este modo, la aclaración fue puntual y buscó poner un límite a las interpretaciones. Si bien reconoció que hubo una conversación, descartó de plano que se haya transformado en un encuentro personal o en el inicio de un vínculo. "Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental. Estoy sola", señaló, dejando en claro su situación actual.

 

