La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador

Al margen de que el pedido ya fue formulado a través del abogado Fabián Musto, luego de cumplir con un trámite administrativo de rigor, la familia de la joven Eugenia Carril, que murió el 13 de febrero pasado luego de ser embestida en 3 y 96 por un auto cuyo conductor se dio a la fuga, quedará formalmente incorporada hoy a la causa en el rol de particular damnificado, figura que le permitirá realizar aportes sustanciales para el avance del proceso.

Como se sabe, el caso tiene a un pintor de nacionalidad peruana detenido, como cargos por “abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a las víctimas”, en los términos de los artículos 54, 84 bis primer y segundo párrafo y 106 último párrafo, todos del Código Penal.

Se trata de Julio Cornelio Guerra Torres (41), quien es asistido por la abogada Solange Alonso Barnetche y ya prestó declaración indagatoria, oportunidad en la que decidió hablar.

Como este diario informó en su edición anterior, en esa audiencia el imputado expresó que estaba extenuado por una larga jornada laboral, que cabeceó una o dos veces al volante de su Chevrolet Meriva y que, si bien sintió un impacto, lo asoció con un piedrazo en el marco de un intento de robo.

También explicó que al otro día, al ver el estado del rodado, empezó a atar cabos y, cuando se enteró de la muerte de la estudiante de abogacía por las redes sociales, se dio cuenta de que había sido él y decidió entregarse, previa consulta con una profesional del derecho.

Una fuente del caso refirió que “la prueba es contundente y las explicaciones vertidas no alcanzan para conmover el criterio judicial sustentado hasta el momento”.

El expediente es encabezado por el fiscal Fernando Padovan, quien le realizó preguntas a Guerra Torres que no supo responder.

“De la autopsia surge que el horario de muerte habría sido de 12 a 18 horas antes de la operación, lo que da una franja compatible con el accidente y, además habla de asfixia, lo que indicaría que de ser socorrida podría haber tenido posibilidades de sobrevida”, agregó el mismo vocero.

Cabe destacar que el fiscal tiene 15 días prorrogables por idéntico plazo para pedir la preventiva, salvo que solicite una ampliación.