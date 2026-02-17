Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
Una búsqueda intensa y dramática se lleva a cabo por estas horas en Puerto Madryn por una joven de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática. Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.
Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo desde ayer un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista oriunda de la provincia de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.
Todo transcurría sin inconvenientes hasta que al momento del regreso notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, destaca la información de los medios locales. De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde hace horas se llevan a cabo operativos, catalogados como emergencia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.
Se supo que las otras tres integrantes de la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos estuvieron hasta la última información aportada en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.
