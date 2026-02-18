Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada

El Gobierno actualizó desde este miércoles las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de ahora comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario que afecta a 104 líneas con un ajuste de un 31%. Entre ellas se encuentran la 195 (Metropol) y la 129 (Misión Buenos Aires), que operan en La Plata.

Luego de que la Secretaría de Transporte haya presentado en audiencia, el boleto mínimo presentará una suba de 31,35% en este primer tramo y acumulará un ajuste de 41,46% en marzo respecto del valor actual. El mínimo quedó en $650 con SUBE registrada.

No obstante, el nuevo esquema tarifario mantendrá la Tarifa Social (55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas y aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).

A su vez, el aumento se verá reflejado en líneas de colectivo como 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188, 195 y 197, entre muchas otras que operan en el AMBA.

Los nuevos precios del boleto de los colectivos

Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasará a ser de $650 desde este miércoles 18 de febrero y de $700 desde el 16 de marzo. El valor será mayor para aquellos que no registren la tarjeta SUBE.

Tarifas desde el 18 de febrero:

- 0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50

- 3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30

- 6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99

- 12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78

- Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el 16 de marzo:

- 0 a 3 km: $700. Sin SUBE registrada: $1.113

- 3 a 6 km: $779,78. Sin SUBE registrada: $1.239,85

- 6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38

- 12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98

- Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94