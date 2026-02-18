Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada

Cierre y despidos en Fate: el comunicado en la entrada de la planta y trabajadores en los techos
Este miércoles el Gobierno actualizó las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Escuchar esta nota
El Gobierno actualizó desde este miércoles las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de ahora comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario que afecta a 104 líneas con un ajuste de un 31%. Entre ellas se encuentran la 195 (Metropol) y la 129 (Misión Buenos Aires), que operan en La Plata.
Luego de que la Secretaría de Transporte haya presentado en audiencia, el boleto mínimo presentará una suba de 31,35% en este primer tramo y acumulará un ajuste de 41,46% en marzo respecto del valor actual. El mínimo quedó en $650 con SUBE registrada.
No obstante, el nuevo esquema tarifario mantendrá la Tarifa Social (55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas y aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).
A su vez, el aumento se verá reflejado en líneas de colectivo como 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188, 195 y 197, entre muchas otras que operan en el AMBA.
Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasará a ser de $650 desde este miércoles 18 de febrero y de $700 desde el 16 de marzo. El valor será mayor para aquellos que no registren la tarjeta SUBE.
Tarifas desde el 18 de febrero:
- 0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94
Tarifas desde el 16 de marzo:
- 0 a 3 km: $700. Sin SUBE registrada: $1.113
- 3 a 6 km: $779,78. Sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94
