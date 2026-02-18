Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Se define el Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"

18 de Febrero de 2026 | 15:34

“La mañana con Moria” tuvo un fuerte debate televisivo entre Cinthia Fernández y la abogada Elba Marcovecchio, pero la conductora del ciclo pareció ponerse del lado de la invitada y no del de la panelista. Fernández dijo al ciclo “SQP”: “No voy a dejarme pisotear. Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto”.

“Tuvo que descalificarme y hacer un chiste cuando es una mujer con muchos recursos. Me chicanea y minimiza todo el tiempo. Las chicanas son con el estudio. ¿De acá a que me reciba es la única chicana que me van a hacer?”, agregó la panelista que fue tildada de “chihuahua” por la abogada de Mauro Icardi.

La tensión durante la entrevista subió cuando Moria Casán consideró que Cinthia está “cooptada” por su actual pareja, el abogado Roberto Castillo. “¿Por qué voy a estar influenciada? ¿Por qué no puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me subestiman tanto? Cuando salí del canal me preguntó qué había pasado. Me dijo: ‘Nunca me peleé con Elba, me cae re bien’”, dijo Fernández.

“No me siento cooptada, siento que soy una persona que quiere evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, respondió Cinthia, que quebró en llanto: “Todo bien, pero no tengo por qué dejarme pisotear, por más que una figura tenga más trayectoria. Puedo decir las cosas con respeto. Por más que sea la conductora, no tengo por qué dejarme pisotear”.

Moria Casán no dudó en decirle en la cara y al aire lo que siente: “La única que está fuera del programa sos vos”. “No me siento fuera del programa. Me contrataron y también pueden echarme. Son las reglas del juego”, cerró Cinthia Fernández, que al día siguiente no apareció en el programa.

