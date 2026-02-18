Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"

Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: hasta las 17 hay tiempo de presentar el cartón
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo bonaerense
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
“La mañana con Moria” tuvo un fuerte debate televisivo entre Cinthia Fernández y la abogada Elba Marcovecchio, pero la conductora del ciclo pareció ponerse del lado de la invitada y no del de la panelista. Fernández dijo al ciclo “SQP”: “No voy a dejarme pisotear. Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto”.
“Tuvo que descalificarme y hacer un chiste cuando es una mujer con muchos recursos. Me chicanea y minimiza todo el tiempo. Las chicanas son con el estudio. ¿De acá a que me reciba es la única chicana que me van a hacer?”, agregó la panelista que fue tildada de “chihuahua” por la abogada de Mauro Icardi.
La tensión durante la entrevista subió cuando Moria Casán consideró que Cinthia está “cooptada” por su actual pareja, el abogado Roberto Castillo. “¿Por qué voy a estar influenciada? ¿Por qué no puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me subestiman tanto? Cuando salí del canal me preguntó qué había pasado. Me dijo: ‘Nunca me peleé con Elba, me cae re bien’”, dijo Fernández.
“No me siento cooptada, siento que soy una persona que quiere evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, respondió Cinthia, que quebró en llanto: “Todo bien, pero no tengo por qué dejarme pisotear, por más que una figura tenga más trayectoria. Puedo decir las cosas con respeto. Por más que sea la conductora, no tengo por qué dejarme pisotear”.
Moria Casán no dudó en decirle en la cara y al aire lo que siente: “La única que está fuera del programa sos vos”. “No me siento fuera del programa. Me contrataron y también pueden echarme. Son las reglas del juego”, cerró Cinthia Fernández, que al día siguiente no apareció en el programa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí