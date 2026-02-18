Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ACTUARON DOS MOTOCHORROS

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

18 de Febrero de 2026 | 02:04
Edición impresa

A diferencia de la mayoría de las personas, los delincuentes no descansan ni siquiera en un día feriado. Y el de ayer no fue la excepción para dos motochorros.

Fuentes policiales del caso indicaron que al comenzar la tarde, una mujer y su pareja, de 46 años, se retiraron del cajero automático del Banco Santander Río, ubicado en Camino Centenario entre 503 y 504.

Uno de esos voceros aseguró que el hombre y la mujer decidieron regresar caminando para su vivienda, pero que, 20 minutos después, fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en moto.

“Iban por calle 516 entre 4 y 5 cuando minutos después de las 14 los abordaron dos sujetos que circulaban en una moto de 110 cilindradas, de precario estado, que no tenía puesta la patente y a la cual le faltaban los accesorios plásticos”, precisó.

“UNO LES APUNTÓ CON EL ARMA”

La sorpresa y el temor de las víctimas se acrecentaron luego que “el ladrón que iba en el asiento de atrás extrajo un arma de fuego y le apuntó a la pareja” damnificada.

Bajo amenazas de muerte, el asaltante “le robó la cartera a la mujer, donde en su interior tenía una billetera con 120.000 pesos, un celular Samsung modelo A21, el DNI y otros efectos personales”.

Pero esos ladrones tuvieron ayer su día de suerte, porque, de acuerdo a lo que reveló el portavoz, “ahí la pareja guardó también pertenencias del hombre, como ser 1.200.000 pesos, un celular Samsung modelo A16, y una billetera donde tenía otros 40.000 pesos, una tarjeta de débito, el DNI y su licencia para conducir”.

Con su propósito cumplido, con rápidos y precisos movimientos, los delincuentes se alejaron del lugar a toda velocidad en dicho rodado.

Testigos alcanzaron a observar que se dieron a la fuga por calle 516 en dirección a calle 3.

Tanto los damnificados como los pesquisas tienen por el momento la intriga sobre si la pareja fue vista salir del cajero automático o si se trató de un asalto al voleo.

 

