Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Se define el Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"

La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
18 de Febrero de 2026 | 11:53

Escuchar esta nota

En una conferencia de prensa brindada esta mañana, la CGT confirmó el paro de 24 horas que se realizará una vez que se decida cuándo se debatirá el proyecto de la reforma laboral, que se definiría hoy en la comisión de Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda de Diputados, y sería mañana mismo. 

"Esta confederación del trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley vamos a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, aseguró Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción de la CGT. Y aclaró que “no estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

“Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino. Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas. A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y el de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones. Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”, indicó Sola.

Por su parte Cristian Jerónimo, otro de los referentes, sostuvo que “mañana la medida de fuerza va a ser contundente” y que "va a estar parada la Argentina de una punta a la otra”.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Quién es Alejandro Crespo, el sindicalista que encabeza las protestas en Fate

LE PUEDE INTERESAR

Por qué cerró Fate, la histórica marca argentina de neumáticos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas tras la presión de los bloques aliados

Paro general contra la reforma laboral: el Gobierno descontará el día y confirman que no habrá transporte público

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: 920 empleados despedidos, en crisis por las importaciones y el cierre tras 80 años

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Últimas noticias de Política y Economía

Pergamino: Scuola Nuova Arcadia presentó viajes de inmersión cultural en Italia

Chivilcoy: el Módulo Brevant mostrará innovación genética en una jornada a campo

ARBA activó M2 para detectar obras sin declarar con inteligencia artificial

Quién es Alejandro Crespo, el sindicalista que encabeza las protestas en Fate
Deportes
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
River y un triunfo más sufrido de lo esperado
A River se le viene una dura seguidilla
Paredes quedó descartado para jugar con Racing
Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro
Policiales
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
VIDEO.- Gritos y desesperación tras el vuelco de la influencer de La Plata con un UTV en Villa Gesell
Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Emprendedora de La Plata lucha por su vida tras accidente con UTV: "Recen por mí"
Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
Espectáculos
Maestra en reflexiones: Wanda Nara "le tiró un insólito consejo" a Susana Roccasalvo
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
El tiempo es oro: cuanto cuesta el reloj tope de gama que le regalaron a Messi
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"
Información General
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla