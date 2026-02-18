VIDEO.- Gritos y desesperación tras el vuelco de la influencer de La Plata con un UTV en Villa Gesell
La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
En una conferencia de prensa brindada esta mañana, la CGT confirmó el paro de 24 horas que se realizará una vez que se decida cuándo se debatirá el proyecto de la reforma laboral, que se definiría hoy en la comisión de Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda de Diputados, y sería mañana mismo.
"Esta confederación del trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley vamos a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, aseguró Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción de la CGT. Y aclaró que “no estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.
“Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino. Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas. A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y el de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones. Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”, indicó Sola.
Por su parte Cristian Jerónimo, otro de los referentes, sostuvo que “mañana la medida de fuerza va a ser contundente” y que "va a estar parada la Argentina de una punta a la otra”.
