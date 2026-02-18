Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

AFA confirmó cuándo se jugarán los partidos suspendidos por el paro de UTEDYC

AFA confirmó cuándo se jugarán los partidos suspendidos por el paro de UTEDYC
18 de Febrero de 2026 | 17:21

Escuchar esta nota

Tras confirmarse que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se sumará al paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) de este jueves 19 mientras en Diputados se trata la reforma laboral, la AFA confirmó cuándo se jugarán los partidos reprogramados. 

 

Según se indicó, los encuentros afectados por la medida de fuerza serán solo los pactados para el jueves. Así, el resto de la fecha no sufrirá modificaciones, con Estudiantes recibiendo a Sarmiento desde las 17.45, quince minutos antes de lo previsto inicialmente, y Gimnasia visitando a Gimnasia de Mendoza a las 22.15 del viernes.

 Partidos reprogramados: 

- Estudiantes vs Sarmiento - viernes 20/2 17.45 hs

- Instituto vs Atlético Tucumán - viernes 20/2 20 hs

- Defensa y Justicia vs Belgrano - viernes 20/2 17.15 hs

- Independiente Rivadavia de Mendoza vs Independiente - sábado 21/2 17 hs

- San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto - domingo 22/2 17 hs 

Además, otro compromiso de alto perfil que podría verse afectado es la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Club Atlético Lanús y Flamengo, programada también para este jueves en el estadio de Lanús. El encuentro, de carácter internacional, se definirá según lo disponga la Conmebol.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Emprendedora de La Plata lucha por su vida tras accidente con UTV: "Recen por mí"

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Últimas noticias de Deportes

Merlos volverá a dirigir a Estudiantes y los hinchas recuerdan el polémico cruce con Domínguez

Zaniratto evalúa cambios para visitar a Gimnasia de Mendoza

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia

Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Espectáculos
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Maestra en reflexiones: Wanda Nara "le tiró un insólito consejo" a Susana Roccasalvo
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
El tiempo es oro: cuanto cuesta el reloj tope de gama que le regalaron a Messi
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
La Ciudad
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta
Avanzan las obras del polo educativo de Los Hornos que beneficiará a más de mil estudiantes
El Hipódromo de La Plata suspendió la jornada hípica por el paro general convocado por la CGT
Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
"Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena": la triste publicación del padre de Kim, a minutos del juicio oral
Política y Economía
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
La UTA se sumó al paro de 24 horas para este jueves durante el debate de la reforma laboral
Fate: suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos
Pergamino: Scuola Nuova Arcadia presentó viajes de inmersión cultural en Italia
Chivilcoy: el Módulo Brevant mostrará innovación genética en una jornada a campo
Policiales
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Emprendedora de La Plata lucha por su vida tras accidente con UTV: "Recen por mí"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla