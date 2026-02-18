AFA confirmó cuándo se jugarán los partidos suspendidos por el paro de UTEDYC

Tras confirmarse que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se sumará al paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) de este jueves 19 mientras en Diputados se trata la reforma laboral, la AFA confirmó cuándo se jugarán los partidos reprogramados.

Según se indicó, los encuentros afectados por la medida de fuerza serán solo los pactados para el jueves. Así, el resto de la fecha no sufrirá modificaciones, con Estudiantes recibiendo a Sarmiento desde las 17.45, quince minutos antes de lo previsto inicialmente, y Gimnasia visitando a Gimnasia de Mendoza a las 22.15 del viernes.

Partidos reprogramados:

- Estudiantes vs Sarmiento - viernes 20/2 17.45 hs

- Instituto vs Atlético Tucumán - viernes 20/2 20 hs

- Defensa y Justicia vs Belgrano - viernes 20/2 17.15 hs

- Independiente Rivadavia de Mendoza vs Independiente - sábado 21/2 17 hs

- San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto - domingo 22/2 17 hs

Además, otro compromiso de alto perfil que podría verse afectado es la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Club Atlético Lanús y Flamengo, programada también para este jueves en el estadio de Lanús. El encuentro, de carácter internacional, se definirá según lo disponga la Conmebol.