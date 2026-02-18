Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Disputa por espacios de poder

Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo

El sector de Kicillof y La Cámpora siguen sin resolver la pelea por el bloque y una vice clave. Sondeos con la oposición

Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo

La vicegobernadora verónica Magario junto al secretario administrativo, Roberto feletti / WEB

18 de Febrero de 2026 | 01:41
La sombra del jueves 26 se asoma en el horizonte. Ese día el Senado bonaerense está convocado para resolver una de las cuestiones políticas e institucionales más espinosas de los últimos años: la elección de sus autoridades y la nominación de las dos secretarías clave que acompañarán la gestión de la Vicegobernadora.

Verónica Magario viene siendo tironeada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo duro. Más allá de los cargos en juego y la influencia y manejo de uno y otro sector sobre la vida administrativa de la Cámara alta, la disputa de fondo reconoce el enfrentamiento irresuelto que animan por un lado el kicillofismo donde reporta la viegobernadora, y por el otro la tropa que responde al Instituto Patria.

La historia se remonta a finales del mes de noviembre cuando se aprobaron las licencias de varios senadores electos, entre ellos, Gabriel Katopodis, del peronismo, y Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza. Algunos sectores K, cuya voz cantante es Sergio Berni, cuestionaron ese trámite porque la votación estuvo a cargo de legisladores que aún no habían asumido la banca.

En medio de amenazas de denuncias contra la vicegobernadora, la polémica se extendió cuando el kirchnerismo pretendió quedarse con la vicepresidencia primera de la Cámara alta, un espacio de poder importante que está en la línea de sucesión del Gobernador. Allí quiere ubicar al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que en algún momento fue aliado del kircillofismo pero que luego volvió a recostarse en el cristinismo.

El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, resiste. Busca entronizar en el cargo a la senadora bahiense Ayelén Durán, una ex camporista que reporta al esquema del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

La pulseada nunca se destrabó a pesar de que el kirchnerismo cuenta con 18 de los 24 senadores de Fuerza Patria. Un poco porque no hubo acuerdo y otro porque los intentos que se ensayaron desde La Cámpora -cartas mediante dirigidas a Magario para que convocara a sesión- fueron desestimadas.

En el medio emergieron otros aspectos que revelan la dureza de la pelea. El kirchnerismo comenzó a poner el foco sobre la designación del secretario Administrativo, Roberto Feletti. En medio de versiones insistentes respecto de que el camporismo buscaría avanzar sobre ese resorte de poder que históricamente estuvo en manos del vicegobernador de turno, trascendió incluso el nombre del ex senador Gustavo Soos, un dirigente que reporta al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Por estas horas circula el trascendido de que el kirchnerismo habría dejado de lado la embestida por quedarse con ese resorte de poder. Pero en cambio, no da marcha atrás en la intención por contar con la vicepresidencia primera y, además, con la presidencia del bloque, que recaería en Berni.

INSISTENCIA Y CONTACTOS

Por estas horas se conoció que el sector de Kicillof insistirá con Durán. “Es un espacio que está en la línea de sucesión”, destacan. El kirchnerismo retruca que esa vice estaba, hasta diciembre, en manos de un aliado: Luis Vivona. Actual diputado, se mueve en tándem con el intendente de Malvinas Argentina, Leonardo Nardini, alcalde que articula con Máximo Kirchner.

La situación, por lo que se sabe, sigue trabada. Pese a todas las especulaciones, el tironeo del Senado no se puso en juego en la negociación por la conducción del PJ bonaerense que terminó encumbrando a Kicillof. Por eso, el capítulo de esta disputa continúa abierto.

Existe por estas horas algunas conversaciones abiertas. Una de ellas tiene que ver con la idea del kicillofismo de convencer a buena parte de la oposición para que apoye a su candidata. Se trata de una jugada fuerte que podría terminar incluso impactando sobre el propio bloque oficialista.

Fuentes de la oposición consultadas por este diario reconocen que hubo sondeos en ese sentido, pero que se trata de una salida por demás compleja.

Quienes conocen los movimientos en el Senado recuerdan que un intento de acuerdo en ese mismo sentido allá por el mes de noviembre cuando se discutía el Presupuesto, terminó naufragando. “En la Gobernación querían que se aprobara el proyecto como para apurar a Diputados, pero hasta que no hubo un acuerdo global por los pliegos de designación de directores en el Banco Provincia, no se avanzó”, señalan.

En ese entonces también se sondeó a la oposición para que votara junto al kicillofismo. Pero no pudo ser.

 

