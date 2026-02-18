Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro

Recordemos que, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su separación a comienzos de 2024 y después el actor blanqueó su romance con Griselda Siciliani.

Por otra parte, desde el momento de la ruptura la cantante dejó picando públicamente varias declaraciones, temas musicales y guiños en las redes cuestionando las actitudes de su ex.

Pero, ahora en medio de la internación por voluntad propia del actor, Flor Vigna arremetió otra vez desde las redes.

Vigna hizo un viaje sola a Brasil para disfrutar unos días de vacaciones y se mostró a pura sonrisa bajando del avión rumbo al destino carioca donde ya disfruta de las playas.

La artista acompañó las imágenes con un reel musicalizado con una de sus últimas canciones haciendo un profundo análisis de de su presente en medio del difícil momento que atraviesa su ex novio.

“Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola. Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir", tiró Flor Vigna, al tiempo que agregó: "Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”.

Finalmente, este reflexivo mensaje llamó la atención de los usuarios por su contenido. Allí, lo tomaron como un recuerdo de lo que fue su anterior relación sentimental con Luciano Castro y el cierre de esa etapa de su vida para siempre.