Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro

Cierre y despidos en Fate: el comunicado en la entrada de la planta y trabajadores en los techos
Cierre y despidos en Fate: el comunicado en la entrada de la planta y trabajadores en los techos
"Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena": la triste publicación del padre de Kim, a minutos del juicio oral
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
Qué se sabe de la joven que buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La audición, una deuda silenciosa en la preparación para la vuelta a clases
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Recordemos que, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su separación a comienzos de 2024 y después el actor blanqueó su romance con Griselda Siciliani.
Por otra parte, desde el momento de la ruptura la cantante dejó picando públicamente varias declaraciones, temas musicales y guiños en las redes cuestionando las actitudes de su ex.
Pero, ahora en medio de la internación por voluntad propia del actor, Flor Vigna arremetió otra vez desde las redes.
Vigna hizo un viaje sola a Brasil para disfrutar unos días de vacaciones y se mostró a pura sonrisa bajando del avión rumbo al destino carioca donde ya disfruta de las playas.
La artista acompañó las imágenes con un reel musicalizado con una de sus últimas canciones haciendo un profundo análisis de de su presente en medio del difícil momento que atraviesa su ex novio.
“Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola. Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir", tiró Flor Vigna, al tiempo que agregó: "Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”.
Finalmente, este reflexivo mensaje llamó la atención de los usuarios por su contenido. Allí, lo tomaron como un recuerdo de lo que fue su anterior relación sentimental con Luciano Castro y el cierre de esa etapa de su vida para siempre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí