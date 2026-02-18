IA: una carrera que amenaza a la humanidad

Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate
Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: hasta las 17 hay tiempo de presentar el cartón
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Qué se sabe de la joven que buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Katie Forster
Columnista de AFP
Los directores ejecutivos de las principales empresas tecnológicas están inmersos en una carrera por el dominio en el ámbito de la inteligencia artificial que podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, dijo el destacado investigador Stuart Russell.
Russell, profesor en la Universidad de California, en Berkeley, afirmó que los líderes de las mayores compañías de IA del mundo son conscientes de los peligros que representan los sistemas superinteligentes, capaces algún día de superar a los humanos.
Según él, la responsabilidad de salvar a la especie recae en los líderes mundiales que pueden actuar de manera colectiva.
“Permitir que entidades privadas jueguen esencialmente a la ruleta rusa con cada ser humano en la Tierra es, en mi opinión, un abandono total del deber”, declaró Russell, voz prominente en seguridad de IA.
Países y empresas están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en construir centros de datos de alto consumo energético para entrenar y ejecutar herramientas de IA generativa.
LE PUEDE INTERESAR
Perú, una máquina de destituir presidentes
Esta tecnología, que se desarrolla a gran velocidad, promete beneficios como el descubrimiento de fármacos, pero también podría provocar pérdida de empleos y el abuso en línea.
Además existe el riesgo de que “los propios sistemas de IA tomen el control y la civilización humana sea un daño colateral en ese proceso”, señaló Russell en una entrevista durante la AI Impact Summit en Nueva Delhi.
“Creo que cada uno de los presidentes de las principales compañías de IA quiere desarmar (detener el progreso de la IA), pero no puede hacerlo de manera unilateral, porque los inversionistas los despedirían”, añadió.
“Algunos lo dijeron públicamente y otros me lo confesaron en privado”, indicó, señalando que incluso Sam Altman, director de la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, declaró en público que la IA podría llevar a la extinción humana.
OpenAI y la startup estadounidense rival Anthropic registraron renuncias públicas de empleados que expresaron sus preocupaciones éticas.
Anthropic también advirtió la semana pasada que sus últimos modelos de chatbot podrían ser “influenciados para apoyar, de manera consciente pero limitada, esfuerzos hacia el desarrollo de armas químicas y otros crímenes atroces”.
Reuniones internacionales como la cumbre de IA de esta semana ofrecen una oportunidad para regular la tecnología, aunque sus tres ediciones anteriores solo lograron acuerdos voluntarios por parte de las empresas tecnológicas.
“Realmente ayuda que cada uno de los gobiernos comprenda este asunto. Y por eso estoy aquí”, afirmó Russell.
India espera que la cumbre de cinco días sobre IA, a la que asisten jefes de empresas tecnológicas y decenas de delegaciones nacionales de alto nivel, le permita avanzar en el sector.
El ministro indio de Información y Tecnología, Ashwini Vaishnaw, declaró que el país espera más de 200.000 millones de dólares en inversiones en IA durante los próximos dos años, incluidos unos 90.000 millones ya comprometidos.
Los temores de que las herramientas de asistencia por IA provoquen despidos masivos en los mayores sectores de atención al cliente y soporte técnico de India hicieron que las acciones de las empresas de “outsourcing” del país se desplomaran en los últimos días.
“Estamos creando imitadores humanos. Y la aplicación natural para ese tipo de sistemas es reemplazar a los humanos”, insistió el experto.
Russell percibe un creciente rechazo a la IA, “particularmente entre los jóvenes”.
“Ellos realmente están reaccionando contra los aspectos deshumanizantes de la IA. Cuando la IA asume todas las funciones cognitivas —capacidad de responder una pregunta, tomar una decisión, elaborar un plan, etc— convierte a las personas en menos que seres humanos. Los jóvenes no quieren eso”, subrayó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí