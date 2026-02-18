El Hipódromo de La Plata suspendió la jornada hípica por el paro general convocado por la CGT

El Hipódromo de La Plata anunció la suspensión de la reunión hípica prevista para este jueves 19, como consecuencia de la adhesión de los gremios del sector al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. A su vez, también confirmaron que "mañana 19 de febrero no habrá vareo debido al paro general".

Según se informó a través de un comunicado oficial, la medida fue adoptada ante la imposibilidad de organizar y garantizar el normal desarrollo de la jornada de carreras, debido a la adhesión sindical a la protesta nacional. En ese marco, las autoridades del hipódromo resolvieron dejar sin efecto toda la actividad programada para ese día.

La decisión se inscribe en el contexto del paro general impulsado por la central obrera, que afectará distintos servicios y actividades en todo el país, con especial impacto en el transporte público y en organismos y establecimientos que dependen del funcionamiento coordinado de múltiples áreas operativas.

Desde el Hipódromo de La Plata señalaron que la suspensión responde a razones organizativas y de fuerza mayor, ya que la medida de fuerza impide contar con el personal necesario para llevar adelante la reunión hípica en condiciones normales y de seguridad.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la realización de las carreras suspendidas. En tanto, se recomendó a propietarios, entrenadores, jockeys y al público en general mantenerse atentos a los canales oficiales del hipódromo, donde se comunicarán las novedades respecto a la reprogramación de la actividad.

La suspensión de la jornada se suma a una serie de cancelaciones y modificaciones que se esperan en la región de La Plata como consecuencia del paro, que volverá a impactar en la rutina diaria y en distintas actividades deportivas, culturales y laborales.