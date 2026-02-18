Una emprendedora de La Plata lucha por su vida tras un accidente con un UTV en Villa Gesell: "Recen por mí"

Un grave accidente ocurrido el domingo 15 en la zona norte de Villa Gesell mantiene en vilo a la La Plata. Florencia Rastelli Mella, de 33 años, abogada, madre, emprendedora e influencer, lucha por su vida tras sufrir un violento vuelco mientras se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Estaba de acompañante, se dio vuelta el UTV y quedó atrapada debajo del mismo.

El siniestro se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un UTV cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas. Ingresó al Hospital de Villa Gesell con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano, más pérdida de conocimiento.

Tras el hecho fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva en estado delicado. "Presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", informaron fuentes médicas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata -actualmente está allí-.

¿Quién es Florencia Rastelli Mella?

Rastelli Mella tiene 33 años, es egresada de la Universidad Católica de La Plata y desde hace ocho años está al frente de la marca Paque & Cocó, emprendimiento que logró consolidar y que cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

La noticia generó fuerte impacto entre amigos, clientes y allegados, que se enteraron de lo sucedido a través de una publicación en las cuentas oficiales de la marca. “Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, fue el mensaje que shockeó a sus seguidores, teniendo mucho peso como influencer.

Oriunda de Olivos pero muy conocida en la Ciudad por su actividad profesional y comercial, la joven permanece bajo estricta observación médica mientras su entorno aguarda por una evolución favorable.