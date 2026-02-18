Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tiene 33 años y estaba por viaje de trabajo

Una emprendedora de La Plata lucha por su vida tras un accidente con un UTV en Villa Gesell: "Recen por mí"

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, abogada, madre, emprendedora e influencer, lucha por su vida tras sufrir un violento vuelco mientras se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales

Una emprendedora de La Plata lucha por su vida tras un accidente con un UTV en Villa Gesell: "Recen por mí"
18 de Febrero de 2026 | 11:16

Escuchar esta nota

Un grave accidente ocurrido el domingo 15 en la zona norte de Villa Gesell mantiene en vilo a la La Plata. Florencia Rastelli Mella, de 33 años, abogada, madre, emprendedora e influencer, lucha por su vida tras sufrir un violento vuelco mientras se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Estaba de acompañante, se dio vuelta el UTV y quedó atrapada debajo del mismo.

El siniestro se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un UTV cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas. Ingresó al Hospital de Villa Gesell con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano, más pérdida de conocimiento.

Tras el hecho fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva en estado delicado. "Presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", informaron fuentes médicas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata -actualmente está allí-.

¿Quién es Florencia Rastelli Mella?

Rastelli Mella tiene 33 años, es egresada de la Universidad Católica de La Plata y desde hace ocho años está al frente de la marca Paque & Cocó, emprendimiento que logró consolidar y que cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

La noticia generó fuerte impacto entre amigos, clientes y allegados, que se enteraron de lo sucedido a través de una publicación en las cuentas oficiales de la marca. “Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, fue el mensaje que shockeó a sus seguidores, teniendo mucho peso como influencer.

Oriunda de Olivos pero muy conocida en la Ciudad por su actividad profesional y comercial, la joven permanece bajo estricta observación médica mientras su entorno aguarda por una evolución favorable.

