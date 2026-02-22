Detectaron influenza aviar en aves de una laguna bonaerense y activan medidas de prevención

FOTOS Y VIDEOS.- La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
El Senasa confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga. El hallazgo ocurrió tras el análisis de muestras en el Laboratorio Oficial de Martínez, luego de recibir reportes sobre mortandades en la zona.
La detección se produjo en aves silvestres de la Reserva Laguna La Salada Grande. Los síntomas compatibles con la enfermedad aparecieron en ejemplares de gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro. A pesar de la confirmación, las autoridades aclararon que el evento no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina. El país mantiene su condición de libre de IAAP, declarada en septiembre de 2025.
El organismo sanitario instó a los productores a extremar los controles para reducir el riesgo de ingreso del virus a los establecimientos. Para los criadores familiares, la instrucción principal radica en evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. Además, resulta vital restringir el acceso de ejemplares silvestres a los comederos en los gallineros particulares.
El SENASA recordó que la detección temprana facilita la contención del virus. Ante la presencia de aves con sintomatología nerviosa, digestiva o respiratoria, los ciudadanos cuentan con diversas vías de contacto: WhatsApp a través del (11) 5700 5704, correo electrónico por medio de notificaciones@senasa.gob.ar; y por la App o la web con el Formulario "Avisá al Senasa".
