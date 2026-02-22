Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada

22 de Febrero de 2026 | 17:16

En las últimas horas, las Escuela Secundaria N°52 y la Escuela Primaria N°62 fueron escenario de un hecho delictivo. Los establecimientos, se encuentran en la calle 131 entre 77 y 78, en el corazón de Altos de San Lorenzo. Según se pudo conocer, la directora del nivel secundario recibió hoy un aviso telefónico de la máxima autoridad del nivel primario, quien le notificó el ingreso de delincuentes al edificio.

Tras el alerta, acudieron a la institución a revisar las instalaciones y allí observaron que la reja interna de entrada al sector secundario se encontraba levantada y la puerta de la dirección permanecía abierta. A pesar de la intrusión, la alarma del colegio estaba activa y sonó en el momento en que el personal institucional ingresó a las oficinas.

El ataque tuvo lugar bajo el amparo de la oscuridad. Los responsables del establecimiento constataron el faltante de varios elementos de valor para la comunidad educativa. 

Según denucniaron, no existen pistas claras sobre los autores del hecho y refirieron que no hay cámaras de seguridad en la zona ni existen testigos presenciales de la maniobra delictiva. En el lugar se realizaron las pericias de rigor para tratar de identificar huellas o indicios de los sospechosos y la causa quedó en manos de la fiscalía en turno, que dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones para reconstruir la ruta de escape de los malvivientes.

