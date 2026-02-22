Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

FOTOS | Se reactivó el fuego en los talleres ferroviarios de La Plata y bomberos trabajaron toda la madrugada

FOTOS | Se reactivó el fuego en los talleres ferroviarios de La Plata y bomberos trabajaron toda la madrugada

Fotos y video: Iván Campos

22 de Febrero de 2026 | 08:47

Escuchar esta nota

El incendio que este sábado generó gran preocupación en la zona de 31 y 52 volvió a reactivarse durante la noche y obligó a un nuevo despliegue de dotaciones de bomberos en el predio de los talleres ferroviarios de La Plata.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, tras el intenso trabajo realizado durante la jornada anterior, algunos focos ígneos reaparecieron en sectores donde el fuego había afectado pastizales secos, durmientes de madera y materiales inflamables acumulados en el lugar. Las llamas, visibles a varias cuadras de distancia, volvieron a encender las alarmas entre los vecinos.

Durante la madrugada, los bomberos trabajaron intensamente para controlar los nuevos focos y evitar que el incendio se propagara hacia otras áreas del amplio predio ferroviario. Las tareas se centraron en enfriar los puntos calientes y remover restos humeantes que podrían haber provocado la reactivación.

En tanto, una vecina que se comunicó con EL DÍA, expresó: "A la noche se reactivó el incendio en los talleres del ferrocarril de 52 a 56 y 131 a 140. Ahora todavía hay varios focos de fuego activo y sólo una dotación trabajando. Ni una sola patrulla municipal en todo el día estuvo por acá. Todas en Plaza Moreno. En riesgo el barrio y las autoridades sólo vienen cuando quieren votos y pago de tasas", finalizó. 

La imagen del siniestro reflejó la magnitud del episodio: grandes columnas de humo, llamaradas que superaban la altura de la vegetación y un resplandor rojizo que iluminó la noche platense. Afortunadamente, y pese a la intensidad del fuego, no se registraron personas heridas, lo que fue considerado “un milagro” por quienes siguieron de cerca el operativo.

Las causas del incendio continúan bajo investigación, mientras se mantiene la vigilancia en el lugar para prevenir nuevos rebrotes. El episodio volvió a poner el foco en el estado del predio y en la acumulación de materiales combustibles que facilitan este tipo de siniestros, especialmente en jornadas de calor y viento.

