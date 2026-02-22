Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata

Un violento accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en la intersección de la avenida 7 y 46, en pleno centro de La Plata, y generó importantes demoras en la circulación vehicular y en el transporte público.

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok color blanca y un automóvil también de la misma marca, colisionaron en la transitada esquina. El impacto fue de consideración y obligó a interrumpir el tránsito sobre la avenida 7 mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Al lugar acudieron ambulancias del SAME, cuyos profesionales asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de los heridos, aunque se informó que fueron atendidos en el lugar y algunos trasladados para una mejor evaluación.

En tanto, efectivos de la Policía Bonaerense preservaron la escena a la espera de los peritos, que trabajaron para determinar la mecánica del siniestro. Durante varias horas, la avenida permaneció parcialmente cortada, lo que provocó desvíos en distintas líneas de transporte público que circulan por la zona.

Por último, el hecho volvió a encender la preocupación por la seguridad vial en uno de los puntos más transitados del casco urbano, especialmente durante los fines de semana, cuando disminuye el caudal de vehículos pero suelen registrarse maniobras a mayor velocidad.