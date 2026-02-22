Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires

Tras analizar muestras en la Reserva Laguna La Salada Grande, SENASA confirmó el resultado, que no afecta el estatus sanitario como país libre de la enfermedad.

22 de Febrero de 2026 | 13:38

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó en las últimas horas un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres de la localidad de General Juan Madariaga, provincia de Buenos Aires, mediante su Laboratorio Oficial de Martínez que procesó las muestras.

El resultado positivo se confirmó luego de recibir la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en las especies gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro de la Reserva Laguna La Salada Grande.

Es importante resaltar que, al tratarse de aves silvestres, la detección no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina, autodeclarada como país libre de IAAP en septiembre de 2025.

Sin embargo, para evitar la propagación del virus, el SENASA recomienda a todos los productores de aves comerciales reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución 1699/2019.

Por su parte, los tenedores de aves de traspatio (no comerciales) deberán mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Se recuerda a todos los actores involucrados en la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres que es fundamental notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Servicio Nacional, ya que la detección temprana facilita la contención del virus y evita su diseminación.

Por ello, en caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria–, se deberá dar aviso inmediato al SENASA en su oficina más cercana (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información sobre la enfermedad, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.

