Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026; el asado saltó a $25.000

El valor de la carne volvió a moverse y el impacto ya se siente en los mostradores de La Plata. En lo que va de 2026, el precio acumuló un aumento del 30 por ciento y, según advirtieron comerciantes del sector, el último 5 por ciento ocurrió durante los últimos siete días. La suba se desarrolló en un contexto de oferta limitada, exportaciones firmes y consumo interno debilitado.

Orlando Torres, encargado de una carnicería ubicada en diagonal 73 y 21, explicó que el salto fue abrupto. “El asado estaba a $15.700 y se fue a $20.000 de un día para el otro”, graficó a EL DIA. Según detalló, la media res que reciben ronda los 85 kilos y hoy la están pagando entre $9.500 y $11.500 el kilo. De esa base se desprenden los valores en el mostrador.

Los cortes más demandados superan con holgura los $20.000. La bola de lomo se ubica en torno a los $21.000, la nalga y el peceto en $20.990, y el lomo trepa hasta los $27.000. “Se veía venir el aumento. Los ganadores exportan, prefieren vender afuera. Están sacando muchos animales y entran pocos al mercado interno. Esa es la causa principal”, sostuvo Torres, en línea con lo que analistas del sector vienen describiendo como un fenómeno estructural: menos oferta local y mayor orientación exportadora.

En la misma sintonía, Mariano Colaianni, dueño de una carnicería en 60 entre 135 y 136, en Los Hornos, señaló que entre miércoles y jueves el kilo de media res aumentó $700 para el carnicero, lo que se traduce en unos $1.400 más en el mostrador. “La carne empezó a subir fuerte en noviembre. Estaba $7.000 la media res y hoy está en $10.200. En tres meses aumentó $3.200”, detalló en diálogo con este diario. Los incrementos, dijo, fueron pocos pero muy seguidos, y casi siempre se duplican al llegar al consumidor.

En su local, el asado ya se vende a $25.000; la carnaza y la nalga también rondan los $25.000; la bola de lomo, $23.000; el vacío, $28.000; y el lomo alcanza los $30.000. “Hay pocos animales chicos. Lo que va a exportación es hacienda grande, no es la misma que consumimos acá”, explicó.

Contexto y consecuencias

Las cifras locales se inscriben en una tendencia nacional. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna subió 4,9% en enero respecto de diciembre y más de 73% interanual, muy por encima de la inflación general. En el Mercado Agroganadero de Cañuelas se registraron alzas cercanas al 5% en la última semana y alrededor del 50% en seis meses para el novillito. La producción cayó cerca de 10% y el consumo retrocedió 13% interanual, mientras las exportaciones se mantienen firmes.

Asimismo, David Miazzo, economista del sector agropecuario, expresó que los precios “relativamente altos van a persistir durante un tiempo más”.

El trasfondo, coinciden especialistas, es un desequilibrio entre oferta y demanda. El stock bovino se mantiene prácticamente estancado desde hace décadas, mientras la población y los mercados externos crecieron. Con ciclos productivos largos y costos elevados —muy superiores a los del pollo y el cerdo—, la ganadería no logra expandirse con rapidez para compensar la mayor demanda internacional.

En la periferia y casco urbano, el efecto es claro. “El consumo hace rato que cayó. Está planchado”, resumió Colaianni. Torres coincidió en que enero fue muy flojo y que en febrero se observa una leve recuperación, aunque lejos de los niveles históricos. “La gente que antes llevaba $10.000 ahora lleva $5.000. Muchos se enojan”, describió.

Los cortes para milanesa —bola de lomo, cuadrada, churrasco— son los más buscados por precio y versatilidad. El asado queda más reservado para el fin de semana y para quienes mantienen poder adquisitivo. Para sostener ventas, algunos comercios apelan a promociones puntuales y descuentos bancarios. “Cuando hay oferta, tratamos de mover el asado porque se llena la cámara”, explicó Torres.

Otras opciones

La comparación con otras proteínas también se vuelve inevitable. Dos kilos de milanesa de carne procesada rondan los $23.000, mientras que la versión de cerdo se consigue por unos $13.000.

La brecha con el pollo y el cerdo se amplía y consolida una tendencia de sustitución que ya se refleja en el consumo per cápita, hoy en torno a los 48 kilos anuales, muy lejos de los récords históricos argentinos.

En el sector muchos hablan del “fin del mito” de la carne barata. Si la exportación continúa firme y la oferta no se expande, los precios prometen seguir en tensión.