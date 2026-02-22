Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026; el asado saltó a $25.000

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Alerta amarilla en La Plata: cuándo llegarán la tormenta y las lluvias
El platense Tomás Etcheverry cayó en el primer set de la final del ATP de Río de Janeiro ante Tabilo
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada
Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Atrasos de obras sociales ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos y puede haber faltantes en la Ciudad
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Un joven en estado crítico luego de caer del balcón de una vivienda en Altos de San Lorenzo: investigan las causas
Detectaron influenza aviar en aves de una laguna de la Provincia y activan medidas de prevención
El ejército de México abatió a "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación: incendios y bloqueos en rutas
FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender fuego a la madrugada
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El valor de la carne volvió a moverse y el impacto ya se siente en los mostradores de La Plata. En lo que va de 2026, el precio acumuló un aumento del 30 por ciento y, según advirtieron comerciantes del sector, el último 5 por ciento ocurrió durante los últimos siete días. La suba se desarrolló en un contexto de oferta limitada, exportaciones firmes y consumo interno debilitado.
LEA TAMBIÉN
La falta de oferta empuja el precio de la carne
Orlando Torres, encargado de una carnicería ubicada en diagonal 73 y 21, explicó que el salto fue abrupto. “El asado estaba a $15.700 y se fue a $20.000 de un día para el otro”, graficó a EL DIA. Según detalló, la media res que reciben ronda los 85 kilos y hoy la están pagando entre $9.500 y $11.500 el kilo. De esa base se desprenden los valores en el mostrador.
Los cortes más demandados superan con holgura los $20.000. La bola de lomo se ubica en torno a los $21.000, la nalga y el peceto en $20.990, y el lomo trepa hasta los $27.000. “Se veía venir el aumento. Los ganadores exportan, prefieren vender afuera. Están sacando muchos animales y entran pocos al mercado interno. Esa es la causa principal”, sostuvo Torres, en línea con lo que analistas del sector vienen describiendo como un fenómeno estructural: menos oferta local y mayor orientación exportadora.
En la misma sintonía, Mariano Colaianni, dueño de una carnicería en 60 entre 135 y 136, en Los Hornos, señaló que entre miércoles y jueves el kilo de media res aumentó $700 para el carnicero, lo que se traduce en unos $1.400 más en el mostrador. “La carne empezó a subir fuerte en noviembre. Estaba $7.000 la media res y hoy está en $10.200. En tres meses aumentó $3.200”, detalló en diálogo con este diario. Los incrementos, dijo, fueron pocos pero muy seguidos, y casi siempre se duplican al llegar al consumidor.
En su local, el asado ya se vende a $25.000; la carnaza y la nalga también rondan los $25.000; la bola de lomo, $23.000; el vacío, $28.000; y el lomo alcanza los $30.000. “Hay pocos animales chicos. Lo que va a exportación es hacienda grande, no es la misma que consumimos acá”, explicó.
Las cifras locales se inscriben en una tendencia nacional. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna subió 4,9% en enero respecto de diciembre y más de 73% interanual, muy por encima de la inflación general. En el Mercado Agroganadero de Cañuelas se registraron alzas cercanas al 5% en la última semana y alrededor del 50% en seis meses para el novillito. La producción cayó cerca de 10% y el consumo retrocedió 13% interanual, mientras las exportaciones se mantienen firmes.
Asimismo, David Miazzo, economista del sector agropecuario, expresó que los precios “relativamente altos van a persistir durante un tiempo más”.
El trasfondo, coinciden especialistas, es un desequilibrio entre oferta y demanda. El stock bovino se mantiene prácticamente estancado desde hace décadas, mientras la población y los mercados externos crecieron. Con ciclos productivos largos y costos elevados —muy superiores a los del pollo y el cerdo—, la ganadería no logra expandirse con rapidez para compensar la mayor demanda internacional.
En la periferia y casco urbano, el efecto es claro. “El consumo hace rato que cayó. Está planchado”, resumió Colaianni. Torres coincidió en que enero fue muy flojo y que en febrero se observa una leve recuperación, aunque lejos de los niveles históricos. “La gente que antes llevaba $10.000 ahora lleva $5.000. Muchos se enojan”, describió.
Los cortes para milanesa —bola de lomo, cuadrada, churrasco— son los más buscados por precio y versatilidad. El asado queda más reservado para el fin de semana y para quienes mantienen poder adquisitivo. Para sostener ventas, algunos comercios apelan a promociones puntuales y descuentos bancarios. “Cuando hay oferta, tratamos de mover el asado porque se llena la cámara”, explicó Torres.
La comparación con otras proteínas también se vuelve inevitable. Dos kilos de milanesa de carne procesada rondan los $23.000, mientras que la versión de cerdo se consigue por unos $13.000.
La brecha con el pollo y el cerdo se amplía y consolida una tendencia de sustitución que ya se refleja en el consumo per cápita, hoy en torno a los 48 kilos anuales, muy lejos de los récords históricos argentinos.
En el sector muchos hablan del “fin del mito” de la carne barata. Si la exportación continúa firme y la oferta no se expande, los precios prometen seguir en tensión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí