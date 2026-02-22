Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino en La Plata
Vecinos de la zona de avenida 19 y 62, en La Plata, denunciaron la presencia de un profundo pozo que, según aseguran, supera los tres metros y representa un serio peligro para peatones, ciclistas y automovilistas.
De acuerdo al reclamo enviado al diario El Día, el agujero quedó tras trabajos realizados por ABSA y nunca fue correctamente tapado ni señalizado. En el lugar solo se observa una precaria cobertura con maderas y restos de material, sin vallado perimetral ni advertencias visibles.
La imagen evidencia el riesgo: el pozo se encuentra sobre la vereda, a pocos centímetros de una tapa de registro y en una zona de tránsito habitual. La profundidad es considerable y deja expuestas instalaciones subterráneas, lo que incrementa el peligro ante una eventual caída, especialmente de niños o personas mayores.
“Es un accidente esperando que pase”, señalaron frentistas, quienes manifestaron su preocupación por la falta de respuesta y la demora en finalizar las tareas. También advirtieron que durante la noche el riesgo aumenta por la escasa visibilidad.
Los vecinos reclaman una pronta intervención para cerrar el pozo de manera definitiva o, al menos, colocar una señalización adecuada que evite una tragedia. Mientras tanto, el hueco continúa abierto en plena vía pública, generando malestar e incertidumbre en el barrio.
