La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV

22 de Febrero de 2026 | 10:05

Soleado, pero sin calor sofocante, febrero ya comienza a despedirse y nos regala el último fin de semana para disfrutar de un domingo a pleno fútbol.

Con actividad nacional e internacional, la agenda hace rodar la pelotita desde temprano en el viejo continente. Más tarde los encuentros de los torneos nacionales le ponen el picante necesario para pasar una jornada entera prendidos a la TV.

SERIE A

11:00: Atalanta vs Napoli | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

14:00: Milan vs Parma | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4

16:45: Roma vs Cremonese | DISNEY + PREMIUM

LA LIGA

10:00: Getafe vs Sevilla | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS

12:15: Barcelona vs Levante | DISNEY + PREMIUM

14:30:Celta de Vigo vs Mallorca | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS

17:00: Villareal vs Valencia | DSPORTS

PREMIER LEAGUE

11:00: Sunderland vs Fulham | DISNEY + PREMIUM

11:00: Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers | DISNEY + PREMIUM

11:00: Nottingham Forest vs Liverpool | DISNEY + PREMIUM / ESPN

13:30: Tottenham Hotspur vs Arsenal | DISNEY + PREMIUM / ESPN

PRIMERA NACIONAL – FECHA 2

17:00: Ciudad de Bolívar vs Los Andes | LPF PLAY

17:00: Almirante Brown vs All Boys | LPF PLAY

17:00: Chacarita Juniors vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY

17:00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz | LPF PLAY

18:00: Central Norte Salta vs Colón Santa Fe | LPF PLAY

20:00: Colegiales vs Atlanta | LPF PLAY

20:00: Mitre vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY

20:00: Temperley vs Agropecuario| LPF PLAY

LIGA PROFESIONAL – FECHA 6

17:00: San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto | TNT SPORTS

19:15: Vélez Sarsfield vs River Plate | ESPN PREMIUM

21:30: Unión Santa Fe vs Aldosivi | TNT SPORTS

SUDAMERICANO SUB 20 FEMENINO

18:00: Venezuela vs Ecuador | DSPORTS +

20:00: Brasil vs Argentina | DSPORTS +

22:00: Paraguay vs Colombia | DSPORTS +