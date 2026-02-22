La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino en La Plata
Soleado, pero sin calor sofocante, febrero ya comienza a despedirse y nos regala el último fin de semana para disfrutar de un domingo a pleno fútbol.
Con actividad nacional e internacional, la agenda hace rodar la pelotita desde temprano en el viejo continente. Más tarde los encuentros de los torneos nacionales le ponen el picante necesario para pasar una jornada entera prendidos a la TV.
SERIE A
11:00: Atalanta vs Napoli | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
14:00: Milan vs Parma | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
16:45: Roma vs Cremonese | DISNEY + PREMIUM
LA LIGA
10:00: Getafe vs Sevilla | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
12:15: Barcelona vs Levante | DISNEY + PREMIUM
14:30:Celta de Vigo vs Mallorca | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
17:00: Villareal vs Valencia | DSPORTS
PREMIER LEAGUE
11:00: Sunderland vs Fulham | DISNEY + PREMIUM
11:00: Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers | DISNEY + PREMIUM
11:00: Nottingham Forest vs Liverpool | DISNEY + PREMIUM / ESPN
13:30: Tottenham Hotspur vs Arsenal | DISNEY + PREMIUM / ESPN
PRIMERA NACIONAL – FECHA 2
17:00: Ciudad de Bolívar vs Los Andes | LPF PLAY
17:00: Almirante Brown vs All Boys | LPF PLAY
17:00: Chacarita Juniors vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY
17:00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz | LPF PLAY
18:00: Central Norte Salta vs Colón Santa Fe | LPF PLAY
20:00: Colegiales vs Atlanta | LPF PLAY
20:00: Mitre vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY
20:00: Temperley vs Agropecuario| LPF PLAY
Lucho Zaniratto: "El resultado es positivo, no el rendimiento"
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
LIGA PROFESIONAL – FECHA 6
17:00: San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto | TNT SPORTS
19:15: Vélez Sarsfield vs River Plate | ESPN PREMIUM
21:30: Unión Santa Fe vs Aldosivi | TNT SPORTS
SUDAMERICANO SUB 20 FEMENINO
18:00: Venezuela vs Ecuador | DSPORTS +
20:00: Brasil vs Argentina | DSPORTS +
22:00: Paraguay vs Colombia | DSPORTS +
