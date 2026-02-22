Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
22 de Febrero de 2026 | 10:05

Escuchar esta nota

Soleado, pero sin calor sofocante, febrero ya comienza a despedirse y nos regala el último fin de semana para disfrutar de un domingo a pleno fútbol. 

Con actividad nacional e internacional, la agenda hace rodar la pelotita desde temprano en el viejo continente. Más tarde los encuentros de los torneos nacionales le ponen el picante necesario para pasar una jornada entera prendidos a la TV.

SERIE A 
11:00: Atalanta vs Napoli | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
14:00: Milan vs Parma | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
16:45: Roma vs Cremonese | DISNEY + PREMIUM 

LA LIGA
10:00: Getafe vs Sevilla | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
12:15: Barcelona vs Levante |  DISNEY + PREMIUM
14:30:Celta de Vigo vs Mallorca | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
17:00: Villareal vs Valencia | DSPORTS

PREMIER LEAGUE
11:00: Sunderland vs Fulham | DISNEY + PREMIUM
11:00: Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers | DISNEY + PREMIUM
11:00: Nottingham Forest vs Liverpool | DISNEY + PREMIUM / ESPN
13:30: Tottenham Hotspur vs Arsenal | DISNEY + PREMIUM / ESPN

PRIMERA NACIONAL – FECHA 2
17:00: Ciudad de Bolívar vs Los Andes | LPF PLAY
17:00: Almirante Brown vs All Boys | LPF PLAY
17:00: Chacarita Juniors vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY
17:00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz | LPF PLAY
18:00: Central Norte Salta vs Colón Santa Fe | LPF PLAY
20:00: Colegiales vs Atlanta | LPF PLAY
20:00: Mitre vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY
20:00: Temperley vs Agropecuario| LPF PLAY

LE PUEDE INTERESAR

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”

LE PUEDE INTERESAR

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

LIGA PROFESIONAL – FECHA 6
17:00: San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto | TNT SPORTS
19:15: Vélez Sarsfield vs River Plate | ESPN PREMIUM
21:30: Unión Santa Fe vs Aldosivi | TNT SPORTS

SUDAMERICANO SUB 20 FEMENINO 
18:00: Venezuela vs Ecuador | DSPORTS +
20:00: Brasil vs Argentina | DSPORTS +
22:00: Paraguay vs Colombia | DSPORTS +

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino en La Plata

Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell

Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Últimas noticias de Deportes

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves

Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Política y Economía
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Cavallo reclama una nueva convertibilidad
La Ciudad
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
Otro punto de reclamo por un microbasural
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino en La Plata
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Los números de este domingo del Cartonazo para jugar por $1.000.000
Espectáculos
Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época
Policiales
Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata
FOTOS | Se reactivó el fuego en los talleres ferroviarios de La Plata y bomberos trabajaron toda la madrugada para apagarlo
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla