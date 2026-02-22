Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
El entorno de Andrés Alemán inició una campaña en redes sociales para recaudar fondos y poder costear los gastos del traslado desde la costa y el sepelio.
Tras la trágica muerte de Andrés Alberto Alemán durante el desarrollo del 31° Enduro del Verano en Villa Gesell, el entorno del motociclista inició una campaña para recaudar fondos. El hombre, oriundo de Ensenada, era investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según se supo, luego de confirmarse el deceso tras el accidente en las dunas, familiares y amigos del joven de 28 años comenzaron a despedirlo mediante mensajes a través de diversas plataformas y redes sociales.
Dada la urgencia de la situación y la distancia con su ciudad de origen, el círculo íntimo del fallecido lanzó un pedido de ayuda económica:
Alemán perdió la vida este fin de semana tras caer con su moto en un médano cortado dentro de la zona de competencia. Los primeros reportes indicaron que ingresó sin vida al hospital local, ya que no llevaba puesto el casco protector al momento del violento impacto.
Más allá del siniestro, su figura tomó gran trascendencia pública debido a sus abultados antecedentes penales. Las autoridades lo investigaban bajo la sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en las zonas de Mosconi y Punta Lara, y lo tenían en la mira por un reciente episodio violento y sangriento en su ciudad natal.
