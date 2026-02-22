Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell

El entorno de Andrés Alemán inició una campaña en redes sociales para recaudar fondos y poder costear los gastos del traslado desde la costa y el sepelio.

Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
22 de Febrero de 2026 | 13:15

Escuchar esta nota

Tras la trágica muerte de Andrés Alberto Alemán durante el desarrollo del 31° Enduro del Verano en Villa Gesell, el entorno del motociclista inició una campaña para recaudar fondos. El hombre, oriundo de Ensenada, era investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según se supo, luego de confirmarse el deceso tras el accidente en las dunas, familiares y amigos del joven de 28 años comenzaron a despedirlo mediante mensajes a través de diversas plataformas y redes sociales.

La colecta para el traslado y el sepelio

Dada la urgencia de la situación y la distancia con su ciudad de origen, el círculo íntimo del fallecido lanzó un pedido de ayuda económica:

  • El objetivo logístico: La campaña busca recaudar el dinero necesario para costear los elevados gastos que demanda el traslado del cuerpo desde la localidad balnearia hasta el partido de Ensenada.
  • El servicio fúnebre: Además del traslado, los fondos solicitados mediante transferencias también serán destinados a cubrir los costos del sepelio de Alemán.

Un trágico final con oscuro trasfondo

Alemán perdió la vida este fin de semana tras caer con su moto en un médano cortado dentro de la zona de competencia. Los primeros reportes indicaron que ingresó sin vida al hospital local, ya que no llevaba puesto el casco protector al momento del violento impacto.

Más allá del siniestro, su figura tomó gran trascendencia pública debido a sus abultados antecedentes penales. Las autoridades lo investigaban bajo la sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en las zonas de Mosconi y Punta Lara, y lo tenían en la mira por un reciente episodio violento y sangriento en su ciudad natal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell

Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos

Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Últimas noticias de Policiales

FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender a la madrugada

Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata

Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Deportes
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
La Ciudad
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
Otro punto de reclamo por un microbasural
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Los números de este domingo del Cartonazo para jugar por $1.000.000
Espectáculos
Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla