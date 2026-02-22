Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell

Tras la trágica muerte de Andrés Alberto Alemán durante el desarrollo del 31° Enduro del Verano en Villa Gesell, el entorno del motociclista inició una campaña para recaudar fondos. El hombre, oriundo de Ensenada, era investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según se supo, luego de confirmarse el deceso tras el accidente en las dunas, familiares y amigos del joven de 28 años comenzaron a despedirlo mediante mensajes a través de diversas plataformas y redes sociales.

La colecta para el traslado y el sepelio

Dada la urgencia de la situación y la distancia con su ciudad de origen, el círculo íntimo del fallecido lanzó un pedido de ayuda económica:

El objetivo logístico: La campaña busca recaudar el dinero necesario para costear los elevados gastos que demanda el traslado del cuerpo desde la localidad balnearia hasta el partido de Ensenada.

El servicio fúnebre: Además del traslado, los fondos solicitados mediante transferencias también serán destinados a cubrir los costos del sepelio de Alemán.

Un trágico final con oscuro trasfondo

Alemán perdió la vida este fin de semana tras caer con su moto en un médano cortado dentro de la zona de competencia. Los primeros reportes indicaron que ingresó sin vida al hospital local, ya que no llevaba puesto el casco protector al momento del violento impacto.

Más allá del siniestro, su figura tomó gran trascendencia pública debido a sus abultados antecedentes penales. Las autoridades lo investigaban bajo la sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en las zonas de Mosconi y Punta Lara, y lo tenían en la mira por un reciente episodio violento y sangriento en su ciudad natal.