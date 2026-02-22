La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
La recaudación en la Provincia mostró un alivio con sabor a poco
FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
¿Esto es amor?: relaciones con inteligencias artificiales y citas con cosplayers
Los números de este domingo del Cartonazo para jugar por $1.000.000
La culpa: cómo transformarla en responsabilidad y dejar de vivir bajo su sombra
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos
Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
La morosidad toca niveles máximos y en billeteras duplica a la de los bancos
Cómo convivirán en el trabajo del futuro las cinco generaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MÚSICA
Domingos de folklore en Berisso.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso. Se presentan Seba Cayre, además del Conjunto de Danzas Folklóricas “Sembrando Raíces”, Los Hermanos Herrera, Juncal y Los chicos de Dúo y Fiore Ayllón. Dato: llevar reposera y mate. Gratis.
LE PUEDE INTERESAR
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
Green River Band.- A las 21 en C.C Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
Benja Molina Chazarreta.- Desde las 19 en 17 y 71, con Emanuel Buede como invitado. Danza: Ballet Rezabaile. A la gorra.
Frede Reyna Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
DANZA
Resiliencia.- A las 15.30 en Plaza Seca del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Se presenta el grupo de Hip Hop que fusiona el freestyle de distintos estilos y lo coreográfico. Gratis.
CINE
El atardecer de los grillos.- A las 20.30 en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con dirección de Gonzalo Almeida. Gratis.
EVENTOS
Año Nuevo Chino.- Desde las 12 hasta la medianoche en Plaza Moreno. El evento chino más grande del Continente: un evento masivo desplegado en 80.000m2 y con más de 200 stands. Actividades para toda la familia, celebrando el año del Caballo de Fuego (4724 en el calendario chino tradicional), que en la cultura oriental representa energía, impulso y transformación. Quienes recorran la celebración podrán sumergirse en un auténtico Barrio Chino, disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de artesanías, participar de talleres de caligrafía ancestral, vivir la tradicional ceremonia del té y presenciar exhibiciones de artes marciales como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo. Representando la danza, música y expresiones artísticas orientales; habrá una variada agenda de incluye: Kalavinka, Ave Mítica del Budismo; instrumento tradicional Guzheng; Silky (KPOP); Paula Chalup; Suspensión capilar; Desfile de moda Imperial. Nuestras culturas se entrelazarán con la presentación del espectáculo “Tango por la Paz” (Angeles Peralta y Santiago Cazzulo) y la histórica banda platense de covers “Los Confites”. Gratis.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Benja Molina Chazarreta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí