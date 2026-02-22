Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

“El atardecer de los grillos”

22 de Febrero de 2026 | 07:57

 

Domingos de folklore en Berisso.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso. Se presentan Seba Cayre, además del Conjunto de Danzas Folklóricas “Sembrando Raíces”, Los Hermanos Herrera, Juncal y Los chicos de Dúo y Fiore Ayllón. Dato: llevar reposera y mate. Gratis.

Green River Band.- A las 21 en C.C Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Benja Molina Chazarreta.- Desde las 19 en 17 y 71, con Emanuel Buede como invitado. Danza: Ballet Rezabaile. A la gorra.

Frede Reyna Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

Resiliencia.- A las 15.30 en Plaza Seca del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Se presenta el grupo de Hip Hop que fusiona el freestyle de distintos estilos y lo coreográfico. Gratis.

El atardecer de los grillos.- A las 20.30 en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con dirección de Gonzalo Almeida. Gratis.

Año Nuevo Chino.- Desde las 12 hasta la medianoche en Plaza Moreno. El evento chino más grande del Continente: un evento masivo desplegado en 80.000m2 y con más de 200 stands. Actividades para toda la familia, celebrando el año del Caballo de Fuego (4724 en el calendario chino tradicional), que en la cultura oriental representa energía, impulso y transformación. Quienes recorran la celebración podrán sumergirse en un auténtico Barrio Chino, disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de artesanías, participar de talleres de caligrafía ancestral, vivir la tradicional ceremonia del té y presenciar exhibiciones de artes marciales como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo. Representando la danza, música y expresiones artísticas orientales; habrá una variada agenda de incluye: Kalavinka, Ave Mítica del Budismo; instrumento tradicional Guzheng; Silky (KPOP); Paula Chalup; Suspensión capilar; Desfile de moda Imperial. Nuestras culturas se entrelazarán con la presentación del espectáculo “Tango por la Paz” (Angeles Peralta y Santiago Cazzulo) y la histórica banda platense de covers “Los Confites”. Gratis.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Benja Molina Chazarreta

 

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

