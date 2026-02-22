Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Los socios de Abastense votaron este domingo y definieron las nuevas autoridades del club

La lista “Pasión Abastense” encabezada por Nicolás Cardozo se impuso al espacio que era promovido por La Cámpora y era liderado por Pilo Gauna

Los socios de Abastense votaron este domingo y definieron las nuevas autoridades del club
22 de Febrero de 2026 | 18:34

Escuchar esta nota

El Club Abastense celebró elecciones este domingo 22 de febrero en una jornada clave para el futuro institucional de la entidad. En ese marco, la lista Pasión Abastense, encabezada por Nicolás Cardozo, se impuso al espacio que promovía La Cámpora y estaba conducido por Pilo Gauna.

El triunfo fue a partir de un conjunto de propuestas orientadas a recuperar el protagonismo histórico de la institución y fortalecer su rol social y deportivo. La lista "Pasión Abastense" fue apoyada por las Cooperativas de Agua y la Cooperativa de Abasto, la Cooperativa de la Escuela y está integrada por los vecinos de Abasto.

Entre los principales ejes de la plataforma se encuentra la puesta en valor de la sede social y el reacondicionamiento de la pileta, junto con la creación de una colonia de vacaciones. También se proyecta la renovación integral de la cancha de fútbol principal, la reforma de los vestuarios de Primera División y la construcción de un playón polideportivo.

La propuesta incorpora además un fuerte componente educativo: se plantea la implementación de apoyo escolar para niños y niñas dentro del club, así como la articulación con centros de formación para el dictado de estudios terciarios. A su vez, se prevé la creación de un espacio destinado a la tercera edad y el desarrollo de un patio de comidas con el objetivo de generar un ámbito de encuentro para las familias.

La lista está compuesta por Nicolás Cardozo (presidente), Marianela Barrios (vicepresidenta 1°), Oscar Eduardo Villarrubia (vicepresidente 2°), Claudia Analia Iñiguez (secretaria), Alan Leonel Baez Rosales (prosecretario), Germán Curima Cipriano (tesorero), Adriana Noemí Leguiza (protesorero), Marianela Anahi Curima (vocal 1), Luis Alberto Sánchez  (vocal 2) y Julián Alberto Martínez (vocal 3).

Asimismo, a la Comisión Revisora de Cuentas la conforman Andrés Catalino López (miembro titular 1°), Miguel Ariel Tous (miembro titular 2°), Sergio Daniel Leiva (miembro suplente 1°),  Ramón Alejandro Sánchez (miembro suplente 2°) y Daniel Fernández (miembro suplente 3°).

LE PUEDE INTERESAR

FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos

LE PUEDE INTERESAR

“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario

FOTOS Y VIDEOS.- La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos

Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Últimas noticias de Política y Economía

FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos

“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad

La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Deportes
El platense Tomás Etcheverry venció a Kopriva y jugará la final del ATP de Río de Janeiro
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Espectáculos
Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época
Información General
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada
Un joven lucha por su vida tras ser víctima de una brutal golpiza en los carnavales de La Plata
Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender fuego a la madrugada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla