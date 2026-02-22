Los socios de Abastense votaron este domingo y definieron las nuevas autoridades del club

El Club Abastense celebró elecciones este domingo 22 de febrero en una jornada clave para el futuro institucional de la entidad. En ese marco, la lista Pasión Abastense, encabezada por Nicolás Cardozo, se impuso al espacio que promovía La Cámpora y estaba conducido por Pilo Gauna.

El triunfo fue a partir de un conjunto de propuestas orientadas a recuperar el protagonismo histórico de la institución y fortalecer su rol social y deportivo. La lista "Pasión Abastense" fue apoyada por las Cooperativas de Agua y la Cooperativa de Abasto, la Cooperativa de la Escuela y está integrada por los vecinos de Abasto.

Entre los principales ejes de la plataforma se encuentra la puesta en valor de la sede social y el reacondicionamiento de la pileta, junto con la creación de una colonia de vacaciones. También se proyecta la renovación integral de la cancha de fútbol principal, la reforma de los vestuarios de Primera División y la construcción de un playón polideportivo.

La propuesta incorpora además un fuerte componente educativo: se plantea la implementación de apoyo escolar para niños y niñas dentro del club, así como la articulación con centros de formación para el dictado de estudios terciarios. A su vez, se prevé la creación de un espacio destinado a la tercera edad y el desarrollo de un patio de comidas con el objetivo de generar un ámbito de encuentro para las familias.

La lista está compuesta por Nicolás Cardozo (presidente), Marianela Barrios (vicepresidenta 1°), Oscar Eduardo Villarrubia (vicepresidente 2°), Claudia Analia Iñiguez (secretaria), Alan Leonel Baez Rosales (prosecretario), Germán Curima Cipriano (tesorero), Adriana Noemí Leguiza (protesorero), Marianela Anahi Curima (vocal 1), Luis Alberto Sánchez (vocal 2) y Julián Alberto Martínez (vocal 3).

Asimismo, a la Comisión Revisora de Cuentas la conforman Andrés Catalino López (miembro titular 1°), Miguel Ariel Tous (miembro titular 2°), Sergio Daniel Leiva (miembro suplente 1°), Ramón Alejandro Sánchez (miembro suplente 2°) y Daniel Fernández (miembro suplente 3°).