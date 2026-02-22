Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo

La humorista protagonizó un divertido ida y vuelta con Mirtha. Además, reflexionó sobre su carrera y su conexión con el público femenino.

Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
22 de Febrero de 2026 | 10:04

La comediante Dalia Gutmann fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y protagonizó un distendido intercambio con la diva, fiel al estilo frontal que caracteriza a la conductora.

Según se supo, durante la charla, Gutmann deslizó que tenía varias preguntas para hacerle a la anfitriona, lo que motivó una rápida y filosa advertencia de Legrand. “Tené cuidado con lo que me vas a preguntar. No te hagas la Mirtha Legrand”, lanzó entre risas. Lejos de achicarse, la humorista respondió con complicidad. “No, nunca fui tan respetuosa en mi vida. Mirtha hay una sola”.

Más adelante, la actriz se refirió a su recorrido profesional y al vínculo que construyó con el público a lo largo de más de 15 años de carrera. Explicó que el humor se convirtió en su herramienta para transformar experiencias personales en material escénico. “Amo la comedia, me encanta ver a la gente reír”, aseguró.

Gutmann también destacó que muchas de sus rutinas parten de situaciones cotidianas que le generan angustia o dudas. “Me gusta hacer humor desde esas partes que quizás me hacen sufrir o que no termino de procesar”, señaló.

En cuanto al público que la elige, remarcó que con el tiempo consolidó un público mayoritariamente femenino. “Hace años encontré ahí mi público”, sostuvo.

Finalmente, destacó que los hombres que asisten a sus funciones suelen disfrutar especialmente de la experiencia. “A veces la pasan mejor que nosotras porque se enteran de cosas que no hablamos delante de ellos”, concluyó.

