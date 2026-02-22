El atraso en los pagos de obras sociales ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos y puede haber faltantes

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
La situación de las farmacias de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.
Así lo expresó Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense (Colfarma), quien describió un escenario marcado por atrasos en los pagos de las prestaciones, una cadena de financiamiento que se encuentra “completamente desfasada” y un posible efecto cascada cuya consecuencia puede ser el desabastecimiento de fármacos.
pagos atrasados y desfase
“Hay prestaciones de diciembre aún sin abonar. Las farmacias no solo tienen que sostener su estructura –empleados, alquiler, impuestos– sino que deben pagar a las droguerías en forma semanal, con plazos mucho más cortos. No pueden financiar el sistema”, expresó Gómez en diálogo con EL DIA. En la Ciudad funcionan 320 farmacias e integran las 4.500 que habitan la provincia de Buenos Aires.
Según explicó la dirigente, el problema es generalizado y afecta tanto a grandes urbes como a localidades del interior. “Es algo que impacta en todas las farmacias, inclusive en las de La Plata.
Muchas tienen las droguerías cortadas y no pueden reponer medicamentos. Esto no solo afecta a los pacientes de PAMI, sino a todos”, remarcó.
El eje del conflicto radica en la distorsión entre los plazos de cobro y los plazos de pago. Mientras las obras sociales y prepagas abonan con demoras de 40, 60 o más días, las farmacias deben cancelar las compras a droguerías en un lapso de 10 a 15 días.
“Es imposible sostener esa financiación. La farmacia no fija el precio del medicamento ni las condiciones de pago. El convenio tiene fechas establecidas desde 2018 para que toda la cadena esté sincronizada, pero hoy esa previsibilidad no existe”, explicó Gómez.
El 27 de enero pasado, la titular de Colfarma ya había advertido -en diálogo con este diario- que en ese momento la deuda acumulaba seis pagos atrasados y ascendía a miles de millones de pesos.
En aquel momento, desde PAMI señalaron que “los pagos a las farmacias están dentro de los cronogramas estipulados y hay diálogo con las entidades”, y que se habían realizado desembolsos vinculados a medicamentos de alto costo. Sin embargo, la situación, según el sector, continúa tensionada.
“Hoy hay nuevamente cuatro pagos atrasados y la semana que viene se vencen dos más. Porque pagan fuera de término y se empiezan a vencer otros. Siempre están desfasados. Pagaron noviembre, pero esos medicamentos nosotros se los compramos a las droguerías y los pagamos en diciembre. No hay manera de financiar”, describió la presidenta de Colfarma.
consecuencias
El efecto, aseguran, es en cascada. Si la farmacia no cobra en tiempo y forma, no puede cumplir con la droguería; si la droguería no cobra, ajusta condiciones; y finalmente el impacto se traduce en problemas de reposición. “Las farmacias vienen haciendo todo lo posible por sostener las prestaciones y que esto no se convierta en una crisis sanitaria. Pero lo urgente es recuperar la previsibilidad”, advirtió Gómez.
El foco más sensible está puesto en PAMI, que concentra más de cinco millones de afiliados en todo el país, en su mayoría jubilados y pensionados con alta demanda de medicamentos. No obstante, la dirigente aclaró que el problema se extiende a todas las obras sociales y prepagas.
En los hechos, las farmacias están financiando el sistema de salud. Operan con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que otorgan plazos especiales, pero esas estrategias tienen un límite. “Llega un momento en que la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico para el sector”, advirtió.
Desde el Colegio de Farmacéuticos insistieron en la necesidad de conformar una mesa de trabajo urgente con todos los actores del sistema para evitar que el conflicto escale. “Necesitamos resolver esta distorsión antes de que se transforme en un problema sanitario mayor. Nuestro compromiso es con el paciente y con la prestación diaria, pero sin cumplimiento del cronograma es imposible sostenerla en el tiempo”, detallaron desde el sector.
