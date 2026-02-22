Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil

Agostina Páez, imputada por realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, denunció que recibe intimidaciones de muerte en sus redes sociales.

Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil
22 de Febrero de 2026 | 13:24

Escuchar esta nota

La abogada argentina Agostina Páez, quien cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, denunció este fin de semana ser blanco de una violenta ola de amenazas de muerte y agresiones verbales a través de sus redes sociales. 

Páez se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento. 

Según se supo, la joven profesional, que permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país, decidió romper el silencio y exponer capturas de los mensajes recibidos, los cuales incluyen insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten", son algunos de los textos que compartió en su cuenta de Instagram.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña. 

Por este hecho, la abogada enfrenta una imputación por el delito de injuria racial, una figura legal que en Brasil prevé una pena en expectativa de hasta cinco años de prisión efectiva.

Debido al nivel de hostilidad en el entorno digital y el temor a represalias físicas, la argentina manifestó que no puede salir del departamento donde reside actualmente. Los ataques no solo se limitan a insultos xenófobos, sino que incluyen deseos de violencia física explícita: "Ojalá te pongan en celda común con muchas chicas de preferencia afrodescendencia para que te den un masaje inolvidable", reza otra de las capturas difundidas. 

Ante esta situación, Páez optó por bloquear los comentarios en sus fotos publicadas tras haber reabierto recientemente sus perfiles, los cuales había cerrado inicialmente ante la masividad del repudio público generado por el episodio.

