Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender fuego a la madrugada
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata
La recaudación en la Provincia mostró un alivio con sabor a poco
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
¿Esto es amor?: relaciones con inteligencias artificiales y citas con cosplayers
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Agostina Páez, imputada por realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, denunció que recibe intimidaciones de muerte en sus redes sociales.
Escuchar esta nota
La abogada argentina Agostina Páez, quien cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, denunció este fin de semana ser blanco de una violenta ola de amenazas de muerte y agresiones verbales a través de sus redes sociales.
Páez se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.
Según se supo, la joven profesional, que permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país, decidió romper el silencio y exponer capturas de los mensajes recibidos, los cuales incluyen insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten", son algunos de los textos que compartió en su cuenta de Instagram.
El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.
Por este hecho, la abogada enfrenta una imputación por el delito de injuria racial, una figura legal que en Brasil prevé una pena en expectativa de hasta cinco años de prisión efectiva.
Debido al nivel de hostilidad en el entorno digital y el temor a represalias físicas, la argentina manifestó que no puede salir del departamento donde reside actualmente. Los ataques no solo se limitan a insultos xenófobos, sino que incluyen deseos de violencia física explícita: "Ojalá te pongan en celda común con muchas chicas de preferencia afrodescendencia para que te den un masaje inolvidable", reza otra de las capturas difundidas.
LE PUEDE INTERESAR
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
Ante esta situación, Páez optó por bloquear los comentarios en sus fotos publicadas tras haber reabierto recientemente sus perfiles, los cuales había cerrado inicialmente ante la masividad del repudio público generado por el episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí