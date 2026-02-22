Un joven lucha por su vida tras ser víctima de una brutal golpiza en los carnavales de La Plata

FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
La Justicia de La Plata analiza los pormenores de un hecho que dejó a un joven en estado crítico. El hallazgo ocurrió el miércoles por la madrugada, en la última jornada de los festejos en el carnaval en la zona de Meridiano V. La víctima presenta heridas de consideración en su zona craneal y, hasta el momento, el origen de las lesiones es un enigma para los investigadores.
Según se pudo conocer, el personal policial acudió a un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo tendido sobre el asfalto. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la gravedad del cuadro y solicitaron la presencia inmediata de una ambulancia del SAME. Ante la urgencia del caso, los médicos trasladaron al paciente hacia el Hospital San Martín.
En el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre se encontraba en grave estado y debido a la complejidad del caso, el equipo médico de terapia intensiva indujo al sujeto a un coma para intentar su estabilización.
La policía y la fiscalía analizan los testimonios de los presentes y evalúan si el hombre fue víctima de un ataque durante un intento de robo o si participó en una pelea callejera.
Para arrojar luz sobre el suceso, la Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad tanto municipales como privadas de la zona. El análisis de estas imágenes resultará vital para reconstruir los movimientos de la víctima y determinar si hubo presencia de terceros en el lugar al momento del incidente.
