El platense Tomás Etcheverry venció a Kopriva y jugará la final del ATP de Río de Janeiro

22 de Febrero de 2026 | 15:39

El platense Tomás Etcheverry y el chileno Alejandro Tabilo avanzaron este domingo a la final del Rio Open 2026, al ganar sus cruces de semifinales, reprogramados el sábado por fuertes lluvias. Decidirán este domingo desde las 17.30 horas el título de este ATP 500.

Etcheverry, de 26 años y 51º en el ranking mundial de la ATP, se impuso en el tie-break sobre el checo Vit Kopriva (87º), por 4-6, 7-6 y 7-6, en un maratónico juego. 

La semifinal entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva había sido suspendida en horas de la tarde por las precipitaciones en Rio de Janeiro, cuando el europeo dominaba 5-4 el primer set. El domingo volvió a ser paralizado por más de una hora, esta vez por altas temperaturas, después de completarse la segunda manga. Tabilo (68º) venció más temprano al peruano Ignacio Buse (91º) por 6-3 y 6-3.

El tenista chileno Alejandro Tabilo se metió en la final luego de su gran triunfo en sets corridos frente al peruano Ignacio Buse. Tabilo, que actualmente ocupa el puesto número 68 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-3 luego de una hora y 12 minutos de juego. Tabilo buscará conquistar su cuarto título, luego de los conseguidos en los ATP 250 de Auckland y Mallorca 2024 y en Chengdú 2025.

