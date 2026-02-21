Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Los informes técnicos concluyeron que la víctima no conducía a exceso de velocidad

Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla

Tres agentes fueron hallados responsables por el fallecimiento del joven de Tolosa. El autor de la patada que desestabilizó la moto recibió cuatro años y ocho meses, y los otros dos, tres años por falsear documentación

Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla

María Florencia y Daiana, mamá y hermana de Lito Costilla / EL DIA

21 de Febrero de 2026 | 01:20
Edición impresa

La Justicia platense dio por cerrado el juicio abreviado por la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrida el 7 de octubre de 2020 en Tolosa, y dictó sentencia contra los tres policías imputados. El fallo del Tribunal Oral Criminal III convalidó el acuerdo entre fiscalía, defensas y particulares damnificados, y estableció responsabilidades penales diferenciadas.

El caso se remonta a aquella noche en la que Costilla, de 28 años, padre de cinco hijos y repartidor, regresaba a su casa en la moto de su padre tras dejar a un amigo. En un primer momento, el episodio fue presentado como un accidente de tránsito. Sin embargo, la investigación determinó que el joven fue perseguido por un móvil policial y que uno de los efectivos le propinó una patada a la moto, lo que provocó su caída y el impacto fatal contra un poste. Peritajes posteriores descartaron que circulara a alta velocidad.

El juez Andrés Vitali resolvió condenar a Sergio Ceferino Miguel Martínez como autor de homicidio culposo en concurso real con falsedad ideológica de documento público. La pena fijada fue de cuatro años y ocho meses de prisión, más seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas. El tribunal entendió que Martínez, al impactar con su pierna el rodado, generó un riesgo no permitido que se materializó en la muerte de Costilla. Además, participó en la confección de un acta policial con datos falsos.

En el caso de Rodríguez Medina y Aquino, el Tribunal entendió que no tuvieron responsabilidad penal en la maniobra que derivó en la muerte de Costilla, pero sí en el intento posterior de encubrir lo sucedido. Por eso los condenó por falsedad ideológica de documento público, al acreditar que insertaron información falsa en el acta del procedimiento. Ambos recibieron tres años de prisión y seis de inhabilitación.

Qué pasa ahora con cada uno

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia implica escenarios distintos. Martínez continuará bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, beneficio que ya tenía concedido y que el tribunal decidió mantener. La pena de prisión fue dada por compurgada con la preventiva que viene cumpliendo, aunque seguirá bajo la modalidad domiciliaria hasta tanto la condena quede firme o se resuelva una eventual revisión.

Rodríguez Medina y Aquino, en cambio, fueron excarcelados. Si bien la condena es de cumplimiento efectivo, el tribunal consideró que los tres años impuestos ya se encuentran cumplidos con el tiempo que pasaron detenidos bajo prisión preventiva. Por eso se ordenó su inmediata libertad, previa verificación de que no registren otras capturas pendientes. No obstante, la inhabilitación para ejercer cargos públicos se mantiene vigente por seis años.

LE PUEDE INTERESAR

Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

Con la homologación del juicio abreviado, la causa no queda automáticamente firme. Se abre ahora la etapa recursiva ante el Tribunal de Casación bonaerense. De hecho, la defensa de los efectivos, encabezada por Martín Sarubbi, ya adelantó que recurrirá el fallo.

Para los familiares de Costilla, el cierre judicial llega con sentimientos encontrados. “La justicia argentina no existe, entonces no teníamos demasiadas expectativas y por eso queríamos que esto se termine y podamos hacer verdaderamente el duelo”, expresaron tras conocerse la sentencia.

Lo cierto es que el punto central del fallo es que la Justicia descartó definitivamente la hipótesis de un siniestro vial y confirmó que la muerte se produjo tras una maniobra antirreglamentaria de un efectivo policial, seguida por la confección de un acta con datos falsos para encubrir lo sucedido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“La pena resultó mínima, pero nos deja satisfechos”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Últimas noticias de Policiales

Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Espectáculos
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”
Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
La Ciudad
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla