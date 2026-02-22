Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El ejército de México abatió a "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación: incendios y bloqueos en rutas

El ejército de México abatió a "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación: incendios y bloqueos en rutas
22 de Febrero de 2026 | 17:52

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho" resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, "además de los trabajos de inteligencia militar central" (...) "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco "para reforzar la seguridad".

EEUU aplaude operativo

Estados Unidos aplaudió el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.

"Se me ha informado que fuerzas de seguridd mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios", dijo en la red X, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.

"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", añadió.

La muerte del "Mencho" ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Capo violento

El estado de Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026, ordenó la cancelación de eventos masivos este domingo y la suspensión de clases presenciales para el lunes.

En Guadalajara, capital de Jalisco, diversos negocios, desde farmacias hasta tiendas de conveniencia y gasolineras, cerraron sus puertas y las calles lucen semivacías, constató la AFP.

"Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos", dijo a AFP María Medina, quien trabaja en una tienda de conveniencia que fue incendiada por sujetos armados.

Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta y al vecino estado de Michoacán, en donde su organización tiene presencia.

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas murieron, entre ellos dos escoltas.

