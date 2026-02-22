El ejército de México abatió a "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación: incendios y bloqueos en rutas

FOTOS Y VIDEOS.- La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS Y VIDEOS.- La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
Atrasos de obras sociales ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos y puede haber faltantes en la Ciudad
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
El platense Tomás Etcheverry venció a Kopriva y jugará la final del ATP de Río de Janeiro
Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada
Un joven lucha por su vida tras ser víctima de una brutal golpiza en los carnavales de La Plata
FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender fuego a la madrugada
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.
"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.
El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho" resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".
El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, "además de los trabajos de inteligencia militar central" (...) "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.
En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.
Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.
LE PUEDE INTERESAR
Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo
Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco "para reforzar la seguridad".
Estados Unidos aplaudió el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.
"Se me ha informado que fuerzas de seguridd mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios", dijo en la red X, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.
"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", añadió.
La muerte del "Mencho" ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.
Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.
El estado de Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026, ordenó la cancelación de eventos masivos este domingo y la suspensión de clases presenciales para el lunes.
En Guadalajara, capital de Jalisco, diversos negocios, desde farmacias hasta tiendas de conveniencia y gasolineras, cerraron sus puertas y las calles lucen semivacías, constató la AFP.
"Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos", dijo a AFP María Medina, quien trabaja en una tienda de conveniencia que fue incendiada por sujetos armados.
Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta y al vecino estado de Michoacán, en donde su organización tiene presencia.
El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.
Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.
El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas murieron, entre ellos dos escoltas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí