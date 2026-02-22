FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
FOTOS Y VIDEOS.-La alegría da la vuelta al mundo: ya empezó el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
FOTOS | Desde adentro: así quedó el predio de los talleres ferroviarios de La Plata tras volverse a prender fuego a la madrugada
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: cuándo llegan las lluvias a la Región
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata
La recaudación en la Provincia mostró un alivio con sabor a poco
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes está a detalles de anunciar a Alexander Medina como el sucesor de Eduardo Domínguez en la conducción técnica del plantel profesional. Más que pequeños detalles, lo que falta es firmarse el contrato.
De esta manera el DT uruguayo, elegido por la secretaría técnica en su totalidad, arrancará mañana mismo con la puesta a punto del plantel que un día después tendrá que viajar a Rosario para jugar su partido de la séptima fecha contra Newell's.
Es más, el plantel finalmente no entrenó por la mañana y no se descarta que esta tarde, aun sin ser oficial, dirija la práctica del plantel en el Country. Difícil porque está viajando desde Montevideo.
En un principio se pensó que lo mejor era que existiera un interinato de Jonatan Schunke pero las necesidades apuraron las cosas: el Cacique, como se lo conoce, pondrá manos a la obra para no perder tiempo.
Se habló mucho de los otros candidatos y estuvieron arriba de la mesa, pero Martín Palermo no tenía la aceptación total y a Martín Demichelis su relación con el plantel de River le jugó en contra a la hora de la elección. Por eso Medina quedó como el máximo referente.
Medina tuvo un gran ciclo inicial en Talleres de Córdoba y luego lo prolongó en Vélez, principalmente en la Copa Libertadores. Pero no le fue bien en Inter, Granada y en su regreso a la T, pese a que consiguió el título de la Supercopa Internacional.
LE PUEDE INTERESAR
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
LE PUEDE INTERESAR
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí