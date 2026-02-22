Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario

El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
22 de Febrero de 2026 | 14:57

Escuchar esta nota

Estudiantes está a detalles de anunciar a Alexander Medina como el sucesor de Eduardo Domínguez en la conducción técnica del plantel profesional. Más que pequeños detalles, lo que falta es firmarse el contrato.

De esta manera el DT uruguayo, elegido por la secretaría técnica en su totalidad, arrancará mañana mismo con la puesta a punto del plantel que un día después tendrá que viajar a Rosario para jugar su partido de la séptima fecha contra Newell's.

Es más, el plantel finalmente no entrenó por la mañana y no se descarta que esta tarde, aun sin ser oficial, dirija la práctica del plantel en el Country. Difícil porque está viajando desde Montevideo.

En un principio se pensó que lo mejor era que existiera un interinato de Jonatan Schunke pero las necesidades apuraron las cosas: el Cacique, como se lo conoce, pondrá manos a la obra para no perder tiempo.

Se habló mucho de los otros candidatos y estuvieron arriba de la mesa, pero Martín Palermo no tenía la aceptación total y a Martín Demichelis su relación con el plantel de River le jugó en contra a la hora de la elección. Por eso Medina quedó como el máximo referente.

Medina tuvo un gran ciclo inicial en Talleres de Córdoba y luego lo prolongó en Vélez, principalmente en la Copa Libertadores. Pero no le fue bien en Inter, Granada y en su regreso a la T, pese a que consiguió el título de la Supercopa Internacional. 

