Una familia de la localidad de La Plata fue víctima de un robo mientras se encontraba fuera de su vivienda para asistir al partido de Gimnasia y Esgrima La Plata. El hecho ocurrió en calle 179 entre 51 y 52, en la zona de Olmos, y dejó importantes pérdidas materiales.
Según relató una de las víctimas en exclusiva a EL DÍA, al regresar al domicilio se encontraron con la casa completamente revuelta y varios elementos de valor sustraídos. Entre los objetos robados detallaron dos televisores, una PlayStation 4, relojes, un teléfono celular, zapatillas, mochilas escolares que los nenes ya tenían preparadas para el inicio de clases, ropa y dinero en efectivo.
Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a un joven dentro del garaje cargando uno de los televisores, lo que confirma que los delincuentes actuaron con tiempo y tranquilidad. La familia sospecha que los ladrones sabían que la vivienda estaba vacía.
“Sí, hicimos la denuncia, pero todo tarda. La Policía llegó como una hora más tarde. Los peritos nunca llegaron, un desastre”, expresaron con indignación. Además, señalaron que la demora en la intervención complica la posibilidad de recuperar los objetos y de obtener pruebas clave para la investigación.
El caso fue denunciado ante la comisaría jurisdiccional y quedó bajo investigación para intentar identificar a los responsables. Mientras tanto, el hecho volvió a encender la preocupación por la inseguridad en la zona oeste del partido, donde vecinos reclaman mayor presencia policial y respuestas más rápidas ante este tipo de delitos.
La familia, por su parte, intenta reponerse del mal momento, especialmente por el impacto que el robo tuvo en los chicos, que habían dejado listas sus mochilas para comenzar el ciclo lectivo.
