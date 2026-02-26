Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la tarjeta gratis con EL DIA

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's
26 de Febrero de 2026 | 03:07
Martín Cabrera

mcabrera@eldia.com

Mikel Amondarain (8)

El segundo tiempo fue de galera y bastón. Se hizo dueño del mediocampo, que tantos problemas le había dado en el primer tiempo. Recuperación y salida clara y rápida. El equipo basó mucho su juego en sus pies y en sus ideas. El pibe demostró que puede ser el volante central titular sin ningún tipo de problema. Se ganó el lugar para el futuro.

Aguirre desaprovechó su oportunidad (5)

Es verdad que en el primer tiempo el equipo no generó mucho, pero las pelotas que tuvo no las supo entregar o definir bien. Se fue reemplazado por Cetrè, con más velocidad.

Lamolina tuvo un partido sin sobresaltos (7)

En un escenario muy adverso y cuyos hinchas locales reclamaron tanto en todo momento, lo de Lamolina es para destacar. No se dejó impresionar nunca y estuvo muy bien.

FERNANDO MUSLERA (6) Se equivocó en una salida tras un cabezazo atrás de Pirez pero después respondió bien. Dio seguridad todo el partido cuando la pelota llegó por arriba.

ERIC MEZA (5) Del mismo modo que en otros partidos no pudo pasar al ataque por sorpresa o tirar un centro bueno al área.

LEANDRO GONZÁLEZ PIREZ (5) Algunos errores no forzados en el primer tiempo. Le costó el juego directo a Herrera u otro jugador.

TOMÁS PALACIOS (6) Sobrio pero perdió más que en otros partidos. El juego directo del rival, a veces, no lo favoreció. En el complemento sacó todo y demostró que tiene una jerarquía de sobra para el fútbol argentino.

GASTÓN BENEDETTI (7) El mejorcito de Estudiantes porque si bien por su lateral si bien tuvo trabajo, fue el que más y mejor pasó al ataque. Fue el más parejo del equipo: jugó bien los 90 minutos.

EZEQUIEL PIOVI (6) Hizo lo que pudo en un mediocampo que estuvo en inferioridad numérica. De menor a mayor. Terminó siendo otro punto alto.

MIKEL AMONDARAIN (8) Un jugador que en el segundo tiempo demostró su jerarquía y capacidad. Recuperó muchísimas pelotas y siempre le dio buen destino al balón.

FABRICIO PÉREZ (6) No estuvo tan picante como en otros partidos pero en el segundo tiempo demostró su olfato: fuerte derechazo para el 2-0 de Estudiantes.

TIAGO PALACIOS (7) Una buena noticia para Estudiantes es que haya marcado un gol y encontrado su mejor forma. Se hizo cargo del equipo en el segundo tiempo. Sus compañeros lo necesitan más que nadie

BRIAN AGUIRRE (5) No encontró su mejor posición nunca, ni en la izquierda y tampoco por derecha. Se fue reemplazado.

ADOLFO GAICH (6) Le costó muchísimo en el primer tiempo. No pudo jugar de espaldas. En el complemento fue una de las figuras del equipo.

INGRESARON EDWUIN CETRÉ (6) Demostró que sigue picante. Le cedió un gol a Pérez. Fue una pesadilla por la izquierda.

JOAQUÍN TOBIO BURGOS (6) entró en el mejor momento del equipo.

EROS MANCUSO (5) Entró para darle más verticalidad a la banda derecha.

FACUNDO FARÌAS (-) Jugó los últimos minutos.

LUCAS ALARIO (-) Entró al final

PROMEDIO 6,07

 

