VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122

Vecinos del límite entre La Plata y Ensenada se mantienen en vilo por un importante incendio en un galpón de pinturas ubicado en 122 entre 33 y 34, del lado de Ensenada. Una enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos paralizó la zona.

Según pudo saber Diario EL DIA, se trata de un incendio en un depósito, del que se desconoce aún cómo fue que comenzó. El lugar en cuestión está ubicado en una zona altamente transitada por camiones, micros y transeúntes.

La primera hipótesis apuntaría a que las llamas habrían comenzado con un desperfecto eléctrico en el galpón de pinturas. Al alojar elementos altamente inflamables, la situación debió ser atendida de inmediato.

Tras el llamado de los vecinos por la enorme columna de humo que se desprendía del local, varias dotaciones de bomberos llegaron rápidamente. Sobre 122, personal del Comando de Patrullas, desplegó un operativo para interrumpir el tránsito y facilitar la tarea de los equipos.