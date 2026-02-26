Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

“Cuento del tío” en pleno centro de La Plata: engañaron, golpearon y ataron a una mujer en su departamento

26 de Febrero de 2026 | 15:27

Una mujer de 71 años fue víctima de un brutal asalto en su departamento ubicado en pleno centro platense, donde dos delincuentes la engañaron para ingresar a su vivienda y luego la atacaron violentamente para robarle.

El hecho ocurrió en un edificio de la zona de Diagonal 74 y 10, cuando uno de los sospechosos se presentó en el lugar con el pretexto de realizar un arreglo vinculado al suministro de agua. Según relató la víctima, el hombre logró acceder al interior del departamento mediante ese ardid y, una vez dentro, fue sorprendido por un segundo cómplice que ingresó por detrás.

Ambos sujetos la redujeron, la ataron y la golpearon fuertemente en el rostro mientras le exigían las llaves del edificio y dinero en efectivo. Finalmente, los agresores escaparon llevándose las llaves y el teléfono celular de la mujer.

Tras el ataque, una vecina acudió en su ayuda y la acompañó a realizar la denuncia correspondiente. En el lugar intervino personal policial, que inició actuaciones por el hecho.

La investigación busca ahora identificar a los responsables, quienes habrían actuado bajo la modalidad del “cuento del tío” para concretar el ingreso a la vivienda.

