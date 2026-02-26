Y ahora, ¿qué pasó?: por qué la Justicia ordenó a los medios abstenerse de difundir datos personales de Pampita

El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar mediante la cual le ordena a distintos medios de comunicación abstenerse de difundir información vinculada al domicilio actual o futuro de Ana Carolina Ardohain, conocida públicamente como Pampita.
Según la resolución, se dispone hacer saber a América TV y a los demás medios televisivos y/o gráficos que deberán “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier tipo de manifestación pública, publicación y/o comunicación por cualquier medio destinada a divulgar el domicilio de la modelo, ya sea por sí o por interpuesta persona.
La medida alcanza a cualquier tipo de difusión, tanto directa como a través de terceros, y establece que los medios involucrados deberán mantener la debida reserva sobre esos datos personales. El oficio fue librado en el expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, que tramita ante el mencionado tribunal.
La resolución judicial tiene como objetivo resguardar la privacidad y la seguridad de la conductora durante el plazo fijado por el tribunal, en un contexto de alta exposición mediática. Hasta el momento, Pampita no se pronunció públicamente sobre esta decisión judicial, mientras rige la orden de no divulgar información relacionada con su domicilio.
La medida coincide con días turbulentos para la modelo, que se encuentra en plena mudanza. Fue solicitada por su abogado, Fernando Burlando, luego del robo que sufrió la famosa en su casa, mientras se encontraba trabajando.
Según se informó, busca evitar “entrevistas” y guardias de prensa en la puerta de su nueva casa para evitar cualquier tipo de riesgo o nuevo hecho de inseguridad.
