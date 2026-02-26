Lucas Finochio

lfinochio@eldia.com

Ignacio Fernández (6)

La dupla central falló y el Lobo lo pagó caro (4)

Pese al buen primer tiempo que tuvo la dupla central, los errores que cometieron en el complemento dejaron con las manos vacías al Lobo, siendo responsables en los dos goles visitantes.

Arbitraje irregular, permisivo y hablado de Echenique (5)

Mantuvo el partido controlado por tramos, aunque con varios errores de apreciación. Fue permisivo y dejó que determinadas jugadas sean habladas por demás. No transmitió seguridad.

NELSON INSFRÁN (5) Pudo haber tenido mejores respuestas en los goles del rival, más en el segundo, donde no salió a descolgar el centro.

ALEXIS STEIMBACH (5) Gran trabajo en ataque, además de bueno anticipos en los primeros 45 minutos.

RENZO GIAMPAOLI (4) Ávila le comió la marca en el segundo gol de la visita. Esto mandó al olvido el desempeño regular de la etapa inicial.

ENZO MARTÍNEZ (4) De gran primer tiempo, ganando todos los duelos individuales. Aunque no llegó a cortar en el cruce del primer gol de Central.

PEDRO SILVA TORREJÓN (4) Punzante en la ofensiva, pero sin desequilibrio. Abusó del control del balón, teniendo cuota responsabilidad en el segundo gol de Central, antes del tiro de esquina.

IGNACIO MIRAMÓN (5) No gravitó en el juego, ni tuvo incidencia. En el segundo tiempo buscó lastimar con pases en profundidad.

AUGUSTO MAX (5) No fue de sus mejores tardes, si bien realizó algunos cortes, no tuvo demasiado peso en el juego.

NICOLÁS BARROS SCHELOTTO (5) Su trabajo estuvo más ligado en la zona defensiva que en la creación de juego en ataque.

IGNACIO FERNÁNDEZ (6) El conductor de las riendas de su equipo. Activo en ataque con pisadas en el área. Además, no defraudó con los pases largos. Mantuvo la intensidad los 67 minutos que jugó.

MANUEL PANARO (5) Por inercia jugó unos metros más retrasados, pese a la determinación del DT para que sea el socio de Torres en el ataque.

MARCELO TORRES (6) Realizó un partido correcto sin desequilibrar. Cuando tuvo que salir del área para apoyar a su compañeros no defraudó.

INGRESARON AGUSTÍN AUZMENDI (5) Fue el que mejor ingreso tuvo, con dos disparos, y un cabezazo que casi consigue la igualdad.

FRANCO TORRES (5) No pudo desnivelar, se apresuró en la toma de decisiones.

LUCAS CASTRO (4) No tuvo un buen ingreso. Le costó entrar en ritmo de partido.

JORGE DE ASIS (-) Ingresó en el ocaso del partido.

JEREMÍAS MERLO (-) Tuvo algunos chispazos. Ingresó en el final.

PROMEDIO 4,85