Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha
Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com
VIDEO.- El VAR no llamó ante una mano de Coronel
Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”
Ignacio Fernández (6)
Nacho Fernández fue el conductor de un equipo que decayó con su salida en el complemento, el director de orquesta. Su el secretario de juego en el primer tiempo, activo y frenético. Además del gol, tuvo más pisadas en el área, hasta la posibilidad de una segunda anotación. En el segundo tiempo su desempeño mermó por el cansancio.
La dupla central falló y el Lobo lo pagó caro (4)
Pese al buen primer tiempo que tuvo la dupla central, los errores que cometieron en el complemento dejaron con las manos vacías al Lobo, siendo responsables en los dos goles visitantes.
Arbitraje irregular, permisivo y hablado de Echenique (5)
Mantuvo el partido controlado por tramos, aunque con varios errores de apreciación. Fue permisivo y dejó que determinadas jugadas sean habladas por demás. No transmitió seguridad.
NELSON INSFRÁN (5) Pudo haber tenido mejores respuestas en los goles del rival, más en el segundo, donde no salió a descolgar el centro.
ALEXIS STEIMBACH (5) Gran trabajo en ataque, además de bueno anticipos en los primeros 45 minutos.
RENZO GIAMPAOLI (4) Ávila le comió la marca en el segundo gol de la visita. Esto mandó al olvido el desempeño regular de la etapa inicial.
ENZO MARTÍNEZ (4) De gran primer tiempo, ganando todos los duelos individuales. Aunque no llegó a cortar en el cruce del primer gol de Central.
PEDRO SILVA TORREJÓN (4) Punzante en la ofensiva, pero sin desequilibrio. Abusó del control del balón, teniendo cuota responsabilidad en el segundo gol de Central, antes del tiro de esquina.
IGNACIO MIRAMÓN (5) No gravitó en el juego, ni tuvo incidencia. En el segundo tiempo buscó lastimar con pases en profundidad.
AUGUSTO MAX (5) No fue de sus mejores tardes, si bien realizó algunos cortes, no tuvo demasiado peso en el juego.
NICOLÁS BARROS SCHELOTTO (5) Su trabajo estuvo más ligado en la zona defensiva que en la creación de juego en ataque.
IGNACIO FERNÁNDEZ (6) El conductor de las riendas de su equipo. Activo en ataque con pisadas en el área. Además, no defraudó con los pases largos. Mantuvo la intensidad los 67 minutos que jugó.
MANUEL PANARO (5) Por inercia jugó unos metros más retrasados, pese a la determinación del DT para que sea el socio de Torres en el ataque.
MARCELO TORRES (6) Realizó un partido correcto sin desequilibrar. Cuando tuvo que salir del área para apoyar a su compañeros no defraudó.
INGRESARON AGUSTÍN AUZMENDI (5) Fue el que mejor ingreso tuvo, con dos disparos, y un cabezazo que casi consigue la igualdad.
FRANCO TORRES (5) No pudo desnivelar, se apresuró en la toma de decisiones.
LUCAS CASTRO (4) No tuvo un buen ingreso. Le costó entrar en ritmo de partido.
JORGE DE ASIS (-) Ingresó en el ocaso del partido.
JEREMÍAS MERLO (-) Tuvo algunos chispazos. Ingresó en el final.
PROMEDIO 4,85
