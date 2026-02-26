La propuesta paritaria de un gremio bonaerense que podría aumentar sus salarios y “fortalecer las finanzas” en la Provincia

Gremios estatales bonaerenses intensificaron esta semana su reclamo al gobernador Axel Kicillof para reactivar las negociaciones paritarias, luego de rechazar en bloque la última oferta salarial del Ejecutivo provincial por considerarla insuficiente frente a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante el Ministerio de Trabajo bonaerense un pedido formal para convocar “de urgencia” a una nueva ronda de negociaciones salariales. En el documento, el gremio propuso además medidas poco habituales para financiar mejoras: aumentar el impuesto inmobiliario rural, aplicar un cobro adicional a viviendas en barrios cerrados, gravar inmuebles urbanos ociosos y fortalecer el impuesto a la herencia. Según la entidad, estas iniciativas podrían “fortalecer las finanzas” y permitir un acuerdo que responda a las necesidades de los estatales.

La tensión se produce en un contexto de rechazo generalizado a la oferta del 3 por ciento de aumento salarial para febrero, considerada por los sindicatos por debajo de cualquier índice inflacionario significativo, y en medio de una fuerte presión de sectores gremiales como la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) para que se reabra la discusión salarial.

La disputa incluye también a otros sectores estatales, como los gremios docentes y judiciales, que rechazaron la propuesta oficial y anunciaron medidas de fuerza, entre ellas paros y asambleas, que complican el inicio del ciclo lectivo y el funcionamiento de los servicios judiciales.

Desde el gobierno provincial sostienen que el contexto financiero es adverso, en parte por una significativa reducción de recursos provenientes de la administración nacional, y señalan limitaciones para ofrecer aumentos mayores en este momento.

La pulseada por el acuerdo salarial continúa abierta, con gremios que presionan por una oferta superadora y la Provincia que evalúa alternativas para avanzar hacia un entendimiento.