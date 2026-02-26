La propuesta paritaria de un gremio bonaerense que podría aumentar sus salarios y “fortalecer las finanzas” en la Provincia

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas"
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gremios estatales bonaerenses intensificaron esta semana su reclamo al gobernador Axel Kicillof para reactivar las negociaciones paritarias, luego de rechazar en bloque la última oferta salarial del Ejecutivo provincial por considerarla insuficiente frente a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante el Ministerio de Trabajo bonaerense un pedido formal para convocar “de urgencia” a una nueva ronda de negociaciones salariales. En el documento, el gremio propuso además medidas poco habituales para financiar mejoras: aumentar el impuesto inmobiliario rural, aplicar un cobro adicional a viviendas en barrios cerrados, gravar inmuebles urbanos ociosos y fortalecer el impuesto a la herencia. Según la entidad, estas iniciativas podrían “fortalecer las finanzas” y permitir un acuerdo que responda a las necesidades de los estatales.
La tensión se produce en un contexto de rechazo generalizado a la oferta del 3 por ciento de aumento salarial para febrero, considerada por los sindicatos por debajo de cualquier índice inflacionario significativo, y en medio de una fuerte presión de sectores gremiales como la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) para que se reabra la discusión salarial.
La disputa incluye también a otros sectores estatales, como los gremios docentes y judiciales, que rechazaron la propuesta oficial y anunciaron medidas de fuerza, entre ellas paros y asambleas, que complican el inicio del ciclo lectivo y el funcionamiento de los servicios judiciales.
Desde el gobierno provincial sostienen que el contexto financiero es adverso, en parte por una significativa reducción de recursos provenientes de la administración nacional, y señalan limitaciones para ofrecer aumentos mayores en este momento.
La pulseada por el acuerdo salarial continúa abierta, con gremios que presionan por una oferta superadora y la Provincia que evalúa alternativas para avanzar hacia un entendimiento.
LE PUEDE INTERESAR
Ramallo: refuerzan seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí