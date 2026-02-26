La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Los restos de un chalet abandonado en 121 y 66 generar terror para los vecinos de ese sector de La Plata. La obra, que nunca llegó a lucir concluida, no sólo presenta un severo deterioro de infraestructura, sino que además se convirtió en una suerte de "aguantadero" para personas del malvivir. Por estos motivos los habitantes del barrio expresaron su preocupación y reclamaron medidas para evitar situaciones perjudiciales.
Según las denuncias vertidas desde ese sector de El Mondongo, desde hace mucho tiempo el lugar es frecuentado "por gente del malvivir", lo que implica un peligro para las personas que se acercan a la parada de colectivos que está en la avenida 122 a menos de cien metros del inmueble.
"Esa parada de micros siempre es concurrida por jovencitas o jóvenes trabajadoras que están expuestos a este contexto. Muchas veces los padres se acercan a la esquina para cuidar a sus hijos y evitar infortunios", aseguraron.
"En la esquina han robado celulares y los delincuentes suelen esconderse entre los pastizales o huyen por el campito. Sin dudas la presencia de este inmueble en estado de abandono propicia estas situaciones", sostuvieron.
Los vecinos hablaron de la "esquina del terror". Además del cuadro de inseguridad que presenta la intersección y la postal tenebrosa que dispensa el inmueble en sí mismo, es habitual la presencia de murciélagos, roedores y toda clase de alimaña.
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Se trata de una estructura de dos plantas que quedó a medio hacer y a la que el tiempo dotó de un paisaje lúgubre marcado por la falta de pintura, aberturas y techos, con pastizales que proliferan cada día y paredes que fueron objeto de pintarrajeadas y en donde las manchas de humedad brotan sin cesar.
En este contexto los vecinos reclaman medidas para tratar ese cuadro de abandono y evitar situaciones de inseguridad.
