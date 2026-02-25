Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
25 de Febrero de 2026 | 21:46

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol anunció las designaciones para la fecha 8 del Torneo Apertura, que Gimnasia visitará a Tigre el domingo desde las 21.30 horas y Estudiantes recibirá a Vélez en UNO desde las 19.15. 

Fecha 8

Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Jorge Broggi

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Pablo González

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Cristian Navarro

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Newell's - Estudiantes: Tiago Palacios y Fabricio Pérez para el Pincha

Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Mariana De Almeyda

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Franco Acita

19.15 Instituto – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Miguel Savorani

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastián Bresba

21.30 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 2 de marzo
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero

21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Banfield – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Gisella Trucco

Martes 3 de marzo
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga

19.15 Huracán – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlotta

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

