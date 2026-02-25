Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8

25 de Febrero de 2026 | 21:46

La Liga Profesional de Fútbol anunció las designaciones para la fecha 8 del Torneo Apertura, que Gimnasia visitará a Tigre el domingo desde las 21.30 horas y Estudiantes recibirá a Vélez en UNO desde las 19.15.

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Jorge Broggi



20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Pablo González



22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Cristian Navarro

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Mariana De Almeyda



19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Franco Acita



19.15 Instituto – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Miguel Savorani



21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastián Bresba



21.30 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 2 de marzo

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Carlos Córdoba



19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero



21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Suárez



21.30 Banfield – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Gisella Trucco

Martes 3 de marzo

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga



19.15 Huracán – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlotta



21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero