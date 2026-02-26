El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
En un intento por desactivar el paro nacional docente previsto para el próximo lunes —que amenaza con complicar el inicio del ciclo lectivo en varias provincias— el Gobierno convocó a los gremios a una reunión para retomar la paritaria nacional docente. El encuentro fue fijado para ese mismo día, aunque por el momento la medida de fuerza se mantiene.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) había anunciado el paro en reclamo de la convocatoria a la negociación salarial y de un aumento que supere la inflación. Además, exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales destinados a educación. También rechazan la denominada Ley de Libertad Educativa impulsada por el Ejecutivo y piden una nueva norma de financiamiento.
En paralelo, los sindicatos educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), habían advertido la semana pasada que “corría riesgo el inicio de clases” y que el conflicto podría profundizarse si no se concretaba el llamado a paritarias. Finalmente, tras el fracaso de las negociaciones, convocaron a la huelga.
Horas después, el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— informó la convocatoria, que se apoya en una medida cautelar que suspendió el decreto presidencial que excluía al Estado de la negociación salarial docente.
Desde la cartera ratificaron, no obstante, su postura de descentralizar las paritarias hacia las provincias, al considerar que son las verdaderas empleadoras de los docentes.
“El paro está totalmente confirmado. El día lunes vamos a concurrir a la Secretaría de Trabajo de muy buena fe a intercambiar con el Estado y luego informaremos los resultados en una conferencia de prensa”, señaló Sergio Romero, secretario general de UDA, quien remarcó que desde febrero de 2025 el Gobierno no convocaba a la paritaria nacional.
