Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó en las últimas horas que detectó un segundo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, tras analizar muestras provenientes de un establecimiento de reproductores padres pesados. Lobos está ubicada 125 kilómetros de La Plata. Ayer se había confirmado otro caso en Ranchos (a 82 kilómetros de La Plata) .

"Luego de la notificación de la sospecha, la asistencia técnica al establecimiento, y la recolección y remisión de muestras, el Laboratorio Nacional del SENASA, ubicado en Martínez (PBA), diagnosticó la presencia del virus IAAP H5", indicaron desde el organismo.

Al igual que en el caso confirmado en Ranchos, el organismo nacional activó las acciones previstas en su plan de contingencia, que incluyen la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) en la que se aplicarán medidas sanitarias de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico.

Además, el SENASA supervisará el despoblamiento y la disposición final de las aves involucradas, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio. Al igual que el primer brote detectado, el organismo informará oficialmente la novedad y las acciones implementadas a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Con la confirmación del primer brote en aves comerciales, Argentina perdió su condición sanitaria como país libre de IAAP y suspendió las exportaciones de productos aviares hacia los destinos con los que mantenía acuerdos sanitarios basados en ese estatus.

Sin embargo, gracias las negociaciones efectuadas en 2024 y 2025, se mantendrá el comercio de productos aviares con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus de IAAP en establecimientos productivos.

La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización se encuentra restringida en aproximadamente 40 destinos. No obstante, el impacto comercial es considerablemente menor en comparación con los brotes de 2023 y 2025. En esta oportunidad, se logró mantener un esquema de acceso diferenciado para este producto y otros derivados en más de 35 países, lo que representa una reducción cercana al 47 % en la cantidad de destinos alcanzados por restricciones respecto de los eventos sanitarios anteriores.

Cabe aclarar que, en caso de no registrarse nuevos brotes en establecimientos comerciales, y una vez transcurridos al menos 28 días desde la finalización del sacrificio sanitario, limpieza y desinfección en la unidad productiva, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria.

Medidas preventivas

Para reducir el riesgo de propagación del virus, los establecimientos avícolas deben reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, contempladas en la Resolución N° 1699/2019.

Por su parte, quienes posean aves de traspatio deberán mantenerlas en espacios protegidos que eviten el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y alimento.

Se recuerda a todos los actores involucrados en el manejo de aves domésticas y silvestres dar aviso inmediato al SENASA ante la observación de mortandades en aves o sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria. Las notificaciones pueden realizarse en la oficina del organismo más cercana (personalmente o por teléfono); por WhatsApp al (11) 5700 5704; a través del correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar; o mediante el Formulario “Avisá al Senasa”, disponible en el sitio web oficial.