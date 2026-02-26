Gran Hermano: Kennys Palacios quiere abandonar la casa

En medio del revuelo por las repentinas salidas de la casa de Gran Hermano, Kennys Palacios puso en duda su continuidad en el reality de Telefe. El participante se quebró durante una charla con Andrea del Boca donde se sensibilizó por el recuerdo de su madre, a quien extraña profundamente.

Durante la tarde de este jueves, Palacios se sentó en los sillones fuera de la casa para llorar en soledad. Cuando Del Boca advirtió la situación, se acercó a él para consolarlo y darle palabras de apoyo. “Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien”, confesó el estilista. “Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?”, le consultó ella.

La actriz buscó darle confort, recordándole la razón por la que ingresó al show "Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor".

“Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso”, se justificó. “Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, conoce una sola parte o una sola campana”, le contestó ella.

Buscándole el lado positivo, el participante festejó no haber caído entre los nominados de la primera gala: "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también". Si bien aún no hay un comunicado oficial de su salida, sin duda el estilista puso en duda su continuidad.