Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Anoche, pasadas las 22, en los grupos de WhatsApp vecinales de un barrio de La Plata los mensajes llegaban uno tras otro. Todos apuntaban a los misteriosos helicópteros que sobrevolaban la zona.

Lo que más llamó la atención es que estas aeronaves lo hacían de noche, sin luces y a muy baja altura, según relataron los lectores de EL DIA que se comunicaron para dar cuenta de esta situación inusual reportada en la zona este, más precisamente en Arana y Correas.

"En la zona de Arana, cerca del regimiento 7, están sobrevolando a muy baja altura y sin ninguna luz helicópteros", fue uno de los mensajes que llegaron al WhatsApp +5492214779896, y que se repitieron. ""Hay cables de media tensión en el medio de los recorridos. Es preocupante", agregaron. Otro apuntaron a una pregunta concreta: "¿Ustedes saben qué sucede en Ignacio Correas que están sobrevolando helicópteros y hay mucha policía?".

La incertidumbre fue en aumento y la respuesta llegó de uno de los vecinos que, según relatan, se trató de "prácticas militares desde el Regimiento 7 hasta Magdalena".