Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo 

Ya son 11 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región en lo que va del año.
En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Federico Baigorria, el motociclista de 33 años que se encontraba internado en estado crítico tras haber sufrido un fuerte accidente de tránsito en City Bell el pasado 21 de febrero.
El siniestro vial, que tuvo lugar en la intersección de 489 y Camino Belgrano, involucró a tres vehículos: un Peugeot 208, un Chevrolet Spin y la motocicleta Gilera Smash que conducía la víctima. Por razones que aún se investigan, la moto quedó debajo del Peugeot luego del impacto.
Baigorria, domiciliado en Ensenada, fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet por el SAME con politraumatismos severos y una fractura de cráneo, permaneciendo desde entonces con riesgo de vida.
Este jueves, el jefe de sala del centro de salud, Martín Ezequiel Tedesco, confirmó que el hombre falleció como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en el choque. Los conductores de los automóviles que participaron en el siniestro fueron identificados y quedaron imputados en la causa.
Tras la confirmación del deceso, la Fiscalía a cargo de la investigación recaratuló el expediente como “homicidio culposo” y ordenó nuevas pericias para determinar las responsabilidades en el hecho. Las tareas investigativas continúan mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas realizadas en la escena del choque.
Con este fallecimiento, ya son 11 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la siniestralidad vial en La Plata y sus alrededores. La estadística refleja una problemática persistente y refuerza el debate en torno a la necesidad de mayores controles, prevención y concientización para evitar nuevas tragedias.
