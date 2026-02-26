Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Daniela de Lucía reapareció en redes tras su abrupta salida de Gran Hermano por la muerte de su padre

Daniela de Lucía reapareció en redes tras su abrupta salida de Gran Hermano por la muerte de su padre
26 de Febrero de 2026 | 15:17

Escuchar esta nota

Daniela de Lucía salió de la casa de Gran Hermano tras haber recibido la noticia de la muerte de su padre. La coach hizo un descargo en redes sociales para contar cómo estaba atravesando estas primeras horas fuera del reality.

"Hola, vengo acá a saludar y agradecer. Ayer, mientras estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida, estar en la casa más famosa del mundo, recibí una de las peores noticias, que es el fallecimiento de un padre", comenzó a contar Daniela, que describió al hombre como "el mejor padre del mundo". Daniela viajó a Tandil para despedir a su padre y acompañar a su madre, que estuvo casada durante 57 años: "Fueron novios desde los 14 años, toda una historia juntos".

La ex Gran Hermano reconoció que no esperaba recibir la noticia y que está feliz por él ya que vivió la vida que quiso y hoy está en un mejor lugar. Daniela explicó que se mantuvo "entera" porque no quería transmitir llanto ni malestar a sus compañeros ya que dentro de la casa se vive con una intensidad muy fuerte.

De qué murió el papá de Daniela de Lucía

A través de un comunicado, el canal informó que el progenitor de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa. Daniela, quien recibió contención psicológica inmediata dentro del confesionario, priorizó su realidad familiar: "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detalló el informe oficial.

Las palabras de Daniela tras la salida de Gran Hermano

Horas después de cruzar la puerta, la propia Daniela se comunicó con el periodista Luis Ventura para llevar tranquilidad y explicar el cuadro clínico de su padre. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", confesó conmovida. 

A pesar del dolor, la ahora exjugadora rescató el valor de su breve paso por la televisión: "Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central

VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Últimas noticias de Espectáculos

Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa de Gran Hermano?

Prometió y cumplió: La Mona vuelve en mayo a La Plata de la mano del primer Festival Nacional de Cuarteto

Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija

Los Jonas Brothers vuelven a Argentina: día, escenario y venta de entradas
La Ciudad
Avanzan los trabajos de mantenimiento y mejora del espacio público en los barrios de La Plata
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Los almacenes, con menos ventas por las vacaciones y suba de precios: "Este febrero para nosotros es trágico"
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
Vecinos del oeste de La Plata denuncian basurales persistentes 
Policiales
“Cuento del tío” en pleno centro de La Plata: engañaron, golpearon y ataron a una mujer en su departamento
VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
Murió el "Carnicero de Giles": su historia de fuga en La Plata y 11 días de búsqueda frenética
Robo en Arturo Seguí: cayó tras huir con un televisor y un cuchillo en la cintura
Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?
Deportes
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo: hora, formaciones y tv
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Información General
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla