Daniela de Lucía reapareció en redes tras su abrupta salida de Gran Hermano por la muerte de su padre

Daniela de Lucía salió de la casa de Gran Hermano tras haber recibido la noticia de la muerte de su padre. La coach hizo un descargo en redes sociales para contar cómo estaba atravesando estas primeras horas fuera del reality.
"Hola, vengo acá a saludar y agradecer. Ayer, mientras estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida, estar en la casa más famosa del mundo, recibí una de las peores noticias, que es el fallecimiento de un padre", comenzó a contar Daniela, que describió al hombre como "el mejor padre del mundo". Daniela viajó a Tandil para despedir a su padre y acompañar a su madre, que estuvo casada durante 57 años: "Fueron novios desde los 14 años, toda una historia juntos".
La ex Gran Hermano reconoció que no esperaba recibir la noticia y que está feliz por él ya que vivió la vida que quiso y hoy está en un mejor lugar. Daniela explicó que se mantuvo "entera" porque no quería transmitir llanto ni malestar a sus compañeros ya que dentro de la casa se vive con una intensidad muy fuerte.
A través de un comunicado, el canal informó que el progenitor de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa. Daniela, quien recibió contención psicológica inmediata dentro del confesionario, priorizó su realidad familiar: "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detalló el informe oficial.
Horas después de cruzar la puerta, la propia Daniela se comunicó con el periodista Luis Ventura para llevar tranquilidad y explicar el cuadro clínico de su padre. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", confesó conmovida.
A pesar del dolor, la ahora exjugadora rescató el valor de su breve paso por la televisión: "Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".
