"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Señor Lengua Floja": Milei apuntó contra tres empresarios

El presidente Javier Milei resaltó en su cuenta de X el tweet que, según él, "le hace dejar los dedos marcados a todos los chorros que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien".

"Chatarrín y Gomita activaron a full el PRINCIPIO DE REVELACIÓN… VLLC!", remató aludiendo a Paolo Rocca, CEO del grupo siderúrgico Techint, con el apodo despectivo de "Don Chatarrín" (o en ocasiones a "chatarra" o "los tubitos caros"), y a Javier Madanes Quintanilla, con el de “Gomita”.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, sostuvo Milei en referencia Rocca, Quintanilla y al dueño de Neumen, Roberto Méndez.

El periodista ex LN+ Tomás Díaz Cueto juntó todos los titulares en un tweet que celebró el mandatario:

"-Rocca quiso licitar con un sobreprecio abismal.

-Industriales textiles admitieron márgenes inauditos.

-Industriales fabriles admitieron trabajar con stock y rentabilidad del 70%".

Y redondeó: "Todos apadrinados por la vieja política y su proteccionismo".

El apodo de “Gomita”

El mandatario volvió a cuestionar al sector empresario por el precio de los neumáticos y habló de un “robo” contra los consumidores. En ese marco, justificó la apertura económica actual como una herramienta para terminar con las ganancias extraordinarias de "empresarios amigos" que, según dijo, se escudaron en el nacionalismo para evitar la competencia y encarecer los productos locales.

Lo hizo a través de la red social X, donde citó dichos del CEO de Neumen, Roberto Méndez, y apuntó contra quienes, según planteó, levantan el “nacionalismo barato” como bandera. Méndez lo había admitido públicamente: "Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo". Y señaló que la ganancia debería estar en "no menos de 22%" sin contar impuestos.

Caputo y la ropa importada

El enfrentamiento con los industriales comprendió semanas atrás al ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo un cruce similar con la industria textil.

El titular del Palacio de Hacienda había calificado de "robo" los precios de la ropa en Argentina y admitió que, por ese motivo, prefería no comprar indumentaria en el mercado interno.

El mensaje presidencial apareció en medio de la tensión generada tras el anuncio de cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 empleados.

Frente a esa decisión, el Gobierno activó el mecanismo de conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.

La resolución fue firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786 y estableció que la empresa deje sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y garantice tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender toda medida de fuerza, se dictaminó.